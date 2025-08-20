快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對15縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20)日南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

▲氣象署發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署中午12時39分起分別針對南投縣以及新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市 新店區、三峽區、烏來區

桃園市 復興區

新竹縣 竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 南庄鄉、泰安鄉

宜蘭縣 大同鄉

台中市 北屯區、豐原區、東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區

南投縣 國姓鄉、仁愛鄉

氣象署中午12時42分也針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午2時41分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地多雲到晴，因台灣上空有高層冷心低壓，午後熱對流發展較明顯，西半部地區及其他山區有局部大雨，夜晚至清晨西半部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生的機率。