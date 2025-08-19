231萬輛車欠汽燃費　公路局9月起催繳

▲公路局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今(114)年自用汽車及機車燃料使用費開徵7月底結束，迄今仍有231萬輛車欠繳汽燃費，公路局各監理所預計9月寄出催繳通知，最後補繳期為12月底前，若仍不繳，將可開罰300到3000元罰鍰，若仍置之不理，將可移送強制執行。

根據公路局統計至8月15日止，全台已有90.84%車輛完成今年度汽燃費繳費，還未繳納車輛約231萬輛，今年理應收取481.7億元汽燃費，迄今入帳437.6億元，還有44億元欠繳待催繳。

公路局副局長周廷彰表示，針對今年還沒繳納汽燃費的231萬輛車，監理所預定9月寄發催繳通知，提醒民眾儘速繳納，補繳期限至12月底，若民眾仍逾期不繳，將可開罰300到3000元罰鍰。

▲汽燃費繳費管道。（圖／公路局提供）

公路局表示，目前尚未繳納之車主除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP進行線上繳費，亦可利用超商多媒體機補單及臨櫃繳納。若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

另若車主不確定車輛是否已繳納汽燃費，可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，也可於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰。

由於詐騙盛行，周廷彰也特別提醒，監理所發送簡訊的短碼為「111」，另監理服務網正確網址為 ｢ https://www.mvdis.gov.tw/ ｣，呼籲民眾勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。