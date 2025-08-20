　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快開學了！「高傳染力1病毒」嚴重恐併發腦膜炎　醫：無疫苗可打

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲新生兒要特別注意被感染。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

婦產科名醫蘇怡寧指出，最近腸病毒開始肆虐，由於疫苗僅對71型有效，伊科病毒、柯薩奇等並無保護力。而伊科病毒初期症狀如同感冒一樣，或是有腹痛嘔吐、冒皮疹等，若感染嚴重的話，恐出現腦膜炎、腦炎、心肌炎與敗血症等。蘇怡寧直言，「這種高傳染力的病毒，真的沒有捷徑」，務必勤洗手、避免接觸。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》表示，最近收到一位孕媽咪訊息，提到她對伊科病毒的擔憂，詢問該病毒的傳染途徑，由於二寶就要出生了，想問孩子們施打腸病毒疫苗是否有效，除了疫苗之外，還有什麼措施呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧說明，最近腸病毒開始肆虐，伊科病毒（Echovirus）屬於Enterovirus B群，所以也是「腸病毒」的一種，臨床上常見的腸病毒包括 EV71、柯薩奇病毒（Coxsackie A/B），基本上這些腸病毒的傳染方式都很類似，如下：

1.飛沫傳染：透過咳嗽、打噴嚏。
2.接觸傳染：接觸病人的分泌物、玩具、門把等被污染的物品。
3.糞口傳染：接觸患者糞便或被污染的手、食物、水。

蘇怡寧直呼，根據上述傳染方式，因此在家庭成員之間，或是小孩在學校或托嬰中心都非常容易互相傳染，潛伏期一般大約3至7天。

至於腸病毒症狀表現，蘇怡寧指出，初期會出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等類似感冒的症狀，也可能有腸胃不適、腹瀉、嘔吐，部分還會出現麻疹、玫瑰疹類型的皮疹。最需要警覺的是，蘇怡寧提醒，比較嚴重的情況包括了腦膜炎、腦炎、心肌炎、敗血症等，尤其在新生兒特別危險。

關於腸病毒疫苗部分，蘇怡寧說明，台灣目前是2個月大以上才能開始接種，新生兒目前也無法施打。而且疫苗對伊科病毒、柯薩奇病毒並沒有交叉保護，簡單說就是對於71型之外的腸病毒，目前並沒有廣效的腸病毒疫苗可以施打。

最後該如何預防腸病毒感染呢？蘇怡寧表示，「這種高傳染力的病毒，真的沒有捷徑」，就是勤洗手環境清潔和避免跟其他不相干人等接觸，若家裡有人出現發燒、咳嗽、拉肚子等症狀，務必與新生兒保持距離，如能做到隔離最好。

底下網友熱議，「我體驗過兩次，姊弟都中過，照顧起來父母也很辛苦，後續真的就是不斷消毒、清潔，千萬別想說中過就不會再中，腸病毒百百種，不二法門真的就是勤洗手、消毒」、「去年寶寶因為腸病毒重症，鬼門關前走一遭，不希望再有父母承受一樣的擔憂恐懼，請大家隨時注意孩子的狀況」、「我兒正在面臨腸病毒感染中，第一次遇到腸病毒，他連喝水都會痛，真是太可憐了」。

▲台南市衛生局提醒，社區腸病毒流行以伊科病毒11型為主，家長與照護人員應落實防疫措施。（記者林東良翻攝）

▲近日腸病毒流行以伊科病毒11型為主，家長與照護人員應落實防疫措施。（記者林東良翻攝）

依據疾管署監測資料顯示，近兩周腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，第33周（8月10日至8月16日）門急診就診計7,291人次，較前一周（6,922人次）上升5.3%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒仍以伊科病毒11型為多，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。

今年累計13例腸病毒感染併發重症確定病例（含7例死亡），仍為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

疾管署表示，新生兒感染腸病毒併發重症風險持續，請準媽媽持續提高警覺，生產前14天至生產後如有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師，生產前後避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士，並加強洗手及呼吸道衛生。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。另家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線
「我家都很守規矩」她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

電腦壞了！IT不修理「報到第一天講過了」　網爆共鳴：叫你重開機

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

立院初審通過「改裝噪音車最高罰3600」　逾期15天未檢驗扣牌

台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

首日3500張門票售罄！台中海洋館8/21試營運　交通攻略一次看

用AI提前24小時預測瘋狗浪　氣象署預警系統年底擴及全台

無照駕駛最高罰6萬！立法院初審通過　還可當場扣車

快開學了！「高傳染力1病毒」嚴重恐併發腦膜炎　醫：無疫苗可打

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

電腦壞了！IT不修理「報到第一天講過了」　網爆共鳴：叫你重開機

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

立院初審通過「改裝噪音車最高罰3600」　逾期15天未檢驗扣牌

台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

首日3500張門票售罄！台中海洋館8/21試營運　交通攻略一次看

用AI提前24小時預測瘋狗浪　氣象署預警系統年底擴及全台

無照駕駛最高罰6萬！立法院初審通過　還可當場扣車

快開學了！「高傳染力1病毒」嚴重恐併發腦膜炎　醫：無疫苗可打

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

陸車市陷「以價換量」惡性循環　過半經銷商虧損「7成沒達標」

南珉貞誤犯職棒禁忌崩潰哽咽　朴旻曙「跟她談到深夜才稍微平復」

颱風害中南部血庫拉警報　「北血南送」數千袋支援

稱大罷免受抖音影響、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

生活熱門新聞

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

全台西北雨！　「下最大」地區曝

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

內褲沾血膀胱鏡卻無異常　一脫褲醫師抓出病因

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

鬼門要開了！　5生肖財運馬上開

L級「暗黑愛莉莎莎」爆氣擬退社　凌晨發聲明

更多熱門

相關新聞

新生兒腸病毒重症+2　女嬰出生5天發病隔天變重症

新生兒腸病毒重症+2　女嬰出生5天發病隔天變重症

國內再爆新生兒腸病毒重症！疾病管制署今（19）日公布新增2例個案，分別是中部未滿月男嬰及南部未滿月女嬰，前者出生8天後發病，4天後轉重症，後者出生5天發病，隔天轉重症，個案都有出現疑似敗血症情形，收治加護病房治療當中，後續通報檢驗確認感染伊科病毒11型。

高雄風災3人染類鼻疽亡

高雄風災3人染類鼻疽亡

3寶媽「擠一顆痘」送急診　半邊臉動不了

3寶媽「擠一顆痘」送急診　半邊臉動不了

幼兒染屈公病竟臉部發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命

幼兒染屈公病竟臉部發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

關鍵字：

腸病毒疫苗新生兒腦炎敗血症71型伊科病毒感染

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面