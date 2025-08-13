女亂擠痘感染「半邊臉動不了」送急診！　醫警告：別碰死亡三角

▲ 醫師強烈建議別碰「死亡三角」區域的痘痘。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名三寶媽瑪莉（Lish Marie）日前因擠壓臉部痘痘，導致嚴重感染送急診，需同時服用4種處方藥物治療。醫師警告，這起案例突顯「死亡三角」區域的危險性，擠痘痘一不小心可能引發致命感染。

《紐約郵報》報導，瑪莉在TikTok分享經歷表示，她試圖擠掉鼻孔下方一顆囊腫型痘痘，位置正好在皮膚科醫生所稱的「死亡三角」（triangle of death）範圍內。未料不到4小時內，她的半邊臉部開始嚴重腫脹，「當我試圖微笑時，只有另一邊能正常笑」且極度疼痛，最後因此進了急診室，必須服用類固醇、抗生素等4種藥物治療感染，影片至今吸引逾6百萬觀看。

紐約皮膚科醫師史壯（Mark Strom）去年便曾拍攝影片解釋，「從鼻樑到嘴角這塊臉部區域，有靜脈透過一種名為『海綿竇』的血管，直接連接到大腦」，在此區域擠痘痘會留下開放性傷口，讓細菌有機會進入血液中，進而感染大腦。

「擠壓臉部中央的痘痘特別危險」，史壯當時警告，嚴重併發症包括失明、中風、癱瘓，甚至死亡。另一名網友Hope也曾於2023年分享類似經歷，稱她因擠痘導致葡萄球菌感染「比生產還痛苦」，至今仍留有疤痕。

所幸瑪莉及早就醫，服藥後24小時內症狀改善，3天後完全恢復正常。皮膚科醫師圖雷加諾（Mamina Turegano）建議，若非得處理痘痘，應先以酒精消毒雙手和患部，使用糖尿病採血針輕輕刺破，再以2根棉花棒輕壓排出內容物，不能太過用力，且強烈建議避免碰觸「死亡三角」區域的痘痘。