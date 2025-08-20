射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

▲烏克蘭巡弋飛彈火鶴若從前線發射可打擊俄羅斯首都莫斯科。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防企業Fire Point開發的新型長程巡弋飛彈「火鶴」（Flamingo，又譯火烈鳥）首度曝光，號稱射程可達3000公里，彈頭重量超過1噸，每月可望量產50枚。這款飛彈射程遠超烏軍現有武器，具戰略意義，若從前線發射可打擊俄羅斯首都莫斯科，也威脅聖彼得堡，甚至部分西伯利亞地區。

基輔郵報、基輔獨立報等報導，這款長程巡弋飛彈「火鶴」已正式進入量產階段，據稱已經投入實戰打擊俄羅斯境內目標。畫面顯示，這款飛彈從雙軸拖車導軌發射之後急速爬升。

軍事專家分析，火鶴為亞音速巡弋飛彈，其性能約略與美軍「戰斧」巡弋飛彈同級，但酬載量超越「戰斧」的454公斤彈頭規格，射程比戰斧更遠、最高時速更高，同時配備GPS、慣性導航系統、受控接收模式天線（CRPA），精確度以及抗干擾能力勝過俄製Kh-555巡弋飛彈。

另據太陽報，火鶴的飛彈設計與英國武器公司米利昂（Milanion）研發的FP-5型無人巡弋飛彈極為相似。

報導提及，國產遠程武器對於烏克蘭國防戰略至關重要。2024年11月，澤倫斯基宣布已經生產首批100枚飛彈，隨後持續加大國產武器生產；到了今年4月，他透露前線有超過40%的武器是在烏克蘭生產，包括戰場上逾95%無人機。