海巡「內鬼少校」包庇私菸撈很大　嬌妻日刷百萬供2豪宅

▲海巡署查緝私菸、私酒向來不遺餘力，未料有不肖偵查員與非法集團勾結牟利。（圖／鏡週刊提供，下同）

彰化地院審理的海巡署偵防分署少校偵查員，與私菸集團勾結製造假績效、詐領檢舉獎金弊案，檢方查出林姓偵查員不僅為「大餅私菸集團」通風報信，還兼打手，帶隊剷除私菸集團競爭對手，讓其在私菸市場坐大，再與「大餅」聯手布置有劣質菸捲、香精和包裝機的私菸廠，供林男提報專案衝績效。

▲黃「大餅」在搜索前即帶妻小出國，迄今未歸。

期間林男收受超過240萬元的特斯拉名車及買下2棟合計逾4千萬元的不動產，妻子甚至有日消費百萬元的紀錄，資金來源無法交代。全案在檢廉發動搜索前，私菸集團首腦竟提前離境，正全力查辦洩密。

▲林姓偵查員在犯案期間，換房購置2套熱門地段房產。

▲不僅買樓購車，林妻還以現金買名牌包。

林妻購買奢侈品愛馬仕、香奈兒名牌包，分別是22萬及25萬元，都是以現金方式支付，其餘奢侈品刷卡也不手軟，2023年5月12日在遠東百貨台中分公司（大遠百）單筆刷卡消費就97萬9,000元，當日消費共計超過100萬元。以林身為中位官階公務員，加上妻子在一般生化科技公司擔任職員的薪資，開銷竟如此闊綽、奢華，但林對現金及財產來源又都說不出來。

▲林少校的妻子曾經在台中大遠百單日消費逾百萬元。

《菸酒管理辦法》的裁罰漏洞百出、查緝獎金制度未因應調整，讓不肖公務員與非法集團結盟從中牟利，不僅讓查緝數億元的罰鍰成了呆帳，私菸查緝成果也淪為掏空國庫的一齣戲碼，值得主管機關和修法單位重新審視這個漏洞和陋習。

▲私菸集團主嫌在搜索前逃逸國外，彰檢追查洩密中。

