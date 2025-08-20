陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

記者葉國吏／綜合報導

往年都秒殺、被稱作是蛋黃酥愛馬仕的陳耀訓蛋黃酥，今年預購情況不如以往，甚至還有網友發文透露，去店面還有員工宣稱有多做的蛋黃酥要不要購買，引起討論。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人都能公平買到蛋黃酥，2021年起利用「拓元售票系統」販售，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過今年開賣後15分鐘才售罄，跟以往秒殺的狀況大不相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外也有網友在社群Threads上發文指出，去店鋪購買時，店員宣稱有多做蛋黃酥詢問要不要購買，這篇發文引起討論。網友留言「雖然不知道是不是真的有多做，但只要你有吃過其他幾家知名的蛋黃酥就會知道，陳耀訓的蛋黃酥其實已經略輸給其他家了」、「我吃過陳耀訓個人就覺得太乾，個人喜歡外酥蛋黃偏濕的」、「價錢調的太離譜，年輕人對這種東西也沒什麼興趣；再來現在越來越重視健康，蛋黃酥那一顆的熱量也破表。」

對於蛋黃酥偏乾柴，陳耀訓曾透過粉專說明，過去他們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80至90%區間為使用標準，不過後來彙整過往客人反映鹹蛋黃的中心白點「是否沒烤熟」、「沒醃透」或口感上的問題，因此決定將鴨蛋醃製熟度提高到90至100%，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但因為蛋黃的特性，形狀和含水量也會改變。