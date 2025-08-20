外媒：美俄烏三方會談擬在布達佩斯舉行

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國正積極推動俄烏戰爭的和平談判，總統川普19日表示，希望俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能先進行雙邊會晤，之後再展開由美、俄、烏三方共同參與的領袖峰會；消息指出，關於三方峰會地點，白宮著眼於匈牙利首都布達佩斯。

綜合外電報導，根據政界與政府相關人士透露，白宮正考慮將三方峰會的地點選在匈牙利首都布達佩斯，目前已成為首選。美國特勤局已展開對布達佩斯潛在場地的安全評估。知情人士指出，雖然會議地點仍可能有變動，但布達佩斯因匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）與川普關係密切，加上地理與政治條件，優勢明顯超過其他候選城市。

此前日內瓦與莫斯科也曾列為考慮地點，但日內瓦因涉及普丁可能享有司法豁免而引發疑慮；至於莫斯科，則被視為難以取得歐美普遍接受。布達佩斯作為歐盟與北約成員國，具象徵性與中立色彩，被認為是較能兼顧各方立場的選擇。

川普上周在阿拉斯加與普丁會晤，隨後本周又與澤倫斯基及歐洲領袖舉行會談。他在18日於社群平台「真實社群」（Truth Social）透露，在高峰會談結束後，他立即致電普丁，並著手安排普丁與澤倫斯基的首次直接會面。川普強調，目前地點尚未確定，但若雙邊會談能順利舉行，接下來將籌劃一場包括他在內的三方峰會。

川普19日受訪時直言，普丁與澤倫斯基「互動並不好」，但他認為雙方關係已有所改善，否則他不會推動兩人先行見面。他補充說，如果無法讓戰爭早日結束，他個人與普丁的關係「一點也不重要」。川普同時要求普丁保持「好的態度」，否則情勢將會惡化；至於澤倫斯基，他則認為必須展現更多彈性，才能推動和談進程。