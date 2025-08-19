陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

▲男子嚴重感染，左腿發紫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省溫州市蒼南縣一名58歲的男子因被海鮮刺傷感染創傷弧菌（海洋弧菌），左腿嚴重腫痛、發紫，雖然送醫治療，但因病情過重，仍不治身亡。

根據陸媒報導，男子近日因腿部劇痛送醫，醫生檢查後初判為嚴重感染，但家屬卻感到很奇怪，因為他的身上沒有明顯傷口，最近也沒吃什麼特別的東西。

除了紅腫，男子的腿上還有詭異的紫黑色淤斑，這讓醫生認為，事情恐怕沒這麼簡單，於是不斷追問家屬，得知男子住在海邊，是一位漁民，疑似在捕魚時被刺傷感染。

不過，由於病情過重，老翁仍不幸身亡；經過培養，醫生確認奪走老翁生命的幕後黑手是「創傷弧菌」。

醫生透露，7月時也有一位老人因感染創傷弧菌，是在家裡處理青蟹時被刺傷，為了保命還截了肢，但最後仍然不幸身亡。

醫生介紹，創傷弧菌喜歡棲息在溫暖的咸水中，夏天出沒頻繁，主要藏身於牡蠣、海魚、蝦蟹、貝類等水產身上。

醫生指出，每年3月至11月是海洋創傷弧菌的最佳生長和繁殖季節，肝硬化或慢性肝病患者是創傷弧菌易感人群中的頭號目標，而後是糖尿病患者、免疫功能低下者（如長期用激素、化療、 HIV )、血液病、慢性腎病等患者。

不過，醫生也強調，抵抗力強的人，一般不會感染創傷弧菌，不必恐慌。

醫生也建議，在處理海鮮時應盡量佩戴手套，到海邊遊玩需做好保護措施，食用海產品或水產品前要充分煮熟、蒸透。