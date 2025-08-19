全球首例！42歲男靠移植手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

▲美國約有160萬人確診第1型糖尿病。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典一名男子成為全球首例透過基因編輯技術，成功治癒第1型糖尿病的患者。這項突破性醫療成就令他得以擺脫長達37年的胰島素依賴，恢復正常飲食。

《每日郵報》報導，這名現年42歲的患者年僅5歲時確診第1型糖尿病，從此必須依賴每日胰島素注射來控制血糖。但去年經過胰島細胞移植手術後，他的身體已能自然分泌胰島素，不再需要藥物輔助。

本月發表於醫學期刊的研究報告指出，醫療團隊採用前所未有的基因編輯技術CRISPR，對移植的胰島細胞進行客製化改造，使其能完美適應患者的免疫系統。這項技術過去僅在老鼠和猴子身上實驗成功，如今首度應用於人體治療。

手術過程中，醫師透過一系列上臂肌肉注射，將經過基因改造的胰島細胞移植至患者肝臟。這些細胞負責分泌調節血糖的荷爾蒙，是胰臟功能的關鍵。移植後3個月內，患者的身體開始對葡萄糖變化產生正常反應，尤其是餐後血糖高峰期間。

傳統胰島細胞移植手術雖已在少數患者身上實施，但接受者通常需服用免疫抑制劑數週至數月，以防止身體排斥外來細胞。而這些藥物會嚴重削弱免疫系統，使患者容易受到嚴重感染威脅，即便只是普通感冒都可能造成致命後果。

基因編輯技術的應用解決這項難題，透過CRISPR技術客製化改造胰島細胞，患者完全避免免疫抑制劑的副作用風險，僅出現輕微靜脈發炎、指尖潰瘍感染、過度出汗及手臂麻木等併發症，且所有症狀目前皆已消退。

美國約有160萬人確診第1型糖尿病，相較影響3200萬人的第2型糖尿病，發病率相對較低但更加嚴重，患者若缺乏胰島素調節，血糖將在血液中累積飆升，身體被迫分解脂肪獲取能量，產生酸性副產物酮體。酮體過量累積可能引發糖尿病酮酸中毒，出現噁心、嘔吐、呼吸急促、脫水和意識混亂等症狀，若未及時治療可能導致腦水腫、腎衰竭、心臟驟停甚至死亡。

目前胰島細胞移植手術費用約為10萬美元（約新台幣300萬元），除這名瑞典男子外，美國伊利諾州30歲母親戈德爾（Marlaina Goedel）也是少數成功案例之一。

戈德爾同樣在5歲確診，移植手術後4周內擺脫胰島素依賴，「治癒方法確實存在」，令她得以陪女兒一起騎馬，不用擔心血糖崩潰問題，「我花了一段時間才習慣說自己已經痊癒了，我沒有糖尿病，這讓我很自由。」