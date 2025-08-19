陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬　和媽媽約定期末考全班第一才能擺

▲糯米（化名）和同學暑假擺攤賣奶茶，滿足對「經營」興趣的好奇心。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙一名11歲男童糯米（化名）因期末考奪得班級第一，完成和母親的約定，母親便答應他暑假可擺攤賣奶茶，糯米在街頭擺攤的影片在陸網傳開後，引起外界關注。據悉，糯米不僅自學製作，還研究地段與配方，甚至稱，「這只是流水，還要減掉成本。」讓母親大讚他有點「商業頭腦」。

《極目新聞》報導，擺攤期間，糯米完全進入「經營者」角色，情商頗高。糯米母親李女士稱，「第一天他就給周邊商戶送茶飲，大家都叫他王老闆。」協助擺攤的女孩是糯米的同學，因兩家關係好，女孩母親同意讓孩子參與體驗，但糯米承諾會支付「工資」。

暑假第一個月，糯米與同學合力經營，營收近4000元人民幣（約1.67萬元新台幣）、淨利約3000元人民幣（約1.25萬元新台幣），糯米坦言，收入必須扣除成本才算真正所得。

李女士透露，糯米期末考數學、英語滿分、語文98分，成績居全班第一，她遂支持孩子暑期實現「擺攤夢」，並承擔成本，「他對美食製作頗有興趣，擺攤前還研究知名品牌茶底配方，並做了地段和競品分析。」

李女士強調，暑期擺攤讓孩子增添信心，但僅是短期體驗，開學後會將重心放回課業，「與其遏制孩子，不如支持他探索興趣。」