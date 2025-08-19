　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

▲▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

各陣營積極備戰2026地方選戰，根據最新新北市長選戰民調，台北市副市長李四川仍是最高支持度的人選，他今（19日）也表態，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。針對民調，民進黨立委蘇巧慧表示，新北是藍營的優勢選區，目前差距已拉近到個位數內，代表這段時間的努力愈來愈被大家認同。

年代民調中心公布新北市長最新民調，針對媒體報導的5名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4 個百分點、林右昌領先8.2個百分點。外界最關心的，如果藍白推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

對此，蘇巧慧透過自錄影片回應，新北是藍營的優勢選區，距離2026年還有一段時間，民調數字已拉近至個位數內，「表示我們愈來愈被大家認同，這是這段時間的努力有所成果」。不過，民進黨現階段最重要的任務，就是和公民團體繼續一起努力維護憲政秩序。

每日新聞精選

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

讚李四川是強勁人選　陳世軒：藍白必須合作才能力抗民進黨

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

白委籲爭取關稅不疊加　卓揆認「未定案」：日本也是簽了才知道

羅景壬一支片、一場記者會核銷千萬　審計部指「難以驗核履約」

