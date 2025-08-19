新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

各陣營積極備戰2026地方選戰，根據最新新北市長選戰民調，台北市副市長李四川仍是最高支持度的人選，他今（19日）也表態，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。針對民調，民進黨立委蘇巧慧表示，新北是藍營的優勢選區，目前差距已拉近到個位數內，代表這段時間的努力愈來愈被大家認同。

年代民調中心公布新北市長最新民調，針對媒體報導的5名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4 個百分點、林右昌領先8.2個百分點。外界最關心的，如果藍白推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

對此，蘇巧慧透過自錄影片回應，新北是藍營的優勢選區，距離2026年還有一段時間，民調數字已拉近至個位數內，「表示我們愈來愈被大家認同，這是這段時間的努力有所成果」。不過，民進黨現階段最重要的任務，就是和公民團體繼續一起努力維護憲政秩序。