馬偕砸錢栽培博士！女講師教8個月就落跑　法院認證要吐87萬

▲提早離職違反進修契約，馬偕專校教師與保證人判賠87萬。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

馬偕醫護管理專科學校一名黃姓女講師，接受校方補助攻讀博士學位，依約應返校服務6年，卻僅任職8個月即離職。由於其簽約時找來黃姓友人作為連帶保證人，2人因此一同被校方告上法院。士林法院審理後認為，違約事實明確，但原告求償金額過高，酌減部分金額，判須連帶賠償87萬0120元。

2018年黃師與馬偕專校簽訂進修契約，獲准赴國立台灣師範大學攻讀博士，進修期間薪資照常支領，並由黃姓友人擔任連帶保證人。依約，她取得學位後須返校服務6年，若違約則須支付違約金。

黃師於2023年6月取得博士學位，但僅在校任職至2024年1月底即辭職，尚有5年4個月的服務義務未履行。校方因此依契約向她及保證人請求違約金，合計逾110萬元，並提起民事訴訟。

黃女的辯護律師則強調，本案契約由學校單方擬定，屬於定型化契約，限制教師取得博士後的工作自由，已經顯失公平；況且黃女進修期間仍授課與辦理行政工作，學校並未因此增加支出或受有損害。

律師更指出，教育部的規範原本就是鼓勵教師進修，學校卻以高額違約金約束，顯然背離政策意旨；即使契約被認定有效，原告請求金額仍遠高於比例原則，應依《民法》第252條予以酌減。

法院審理後認為，雖本案契約屬於學校單方擬定的附合契約，但其目的在於確保進修資源回饋校方、避免浪費，並未造成教師重大不利益，也與教育部規範相符，因此並非顯失公平。

違約金部分，契約明定為「懲罰性違約金」，即使學校沒有實際損害，仍可請求；不過，對於進修公假2倍薪資的計算，金額過高，考量教師學成後仍服務8個月且進修期間未影響教學與行政工作，應酌減為1倍。相對地，未履行 5 年4個月服務義務的部分，依契約計算為2年4個月折算9.33個月薪資、約63萬8,405元，法院認合理不需減額，故合計應賠償87萬0,120元並計息。