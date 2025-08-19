大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），被11歲的澳洲女子少棒球員艾克里（Monica Arcuri）透露，大谷並非如外界所認知那般親切，並分享了一段令她失望的親身經歷，在少棒聯盟經典賽期間掀起熱議。

Best interview ever. Monica you are awesome. Fuck Shohei Ohtanipic.twitter.com/6V6f3qA4VI https://t.co/ogLt4mAPKO — Jay (@jaybronious) August 18, 2025

艾克里因參加美國威廉波特少棒聯盟經典賽而受到媒體矚目。她回憶2023年時，專程到洛杉磯觀看天使比賽，當時大谷翔平仍效力於天使隊並在比賽中擊出了一記全壘打。賽後，這顆全壘打球被交給了她的哥哥，使兄妹倆感到十分幸運。然而，她沒想到隔天的VIP包廂互動，會徹底改變她對大谷的印象。

艾克里透露，當她在VIP包廂向大谷索取簽名時，卻只收到冷淡的回應。她形容大谷只是斜眼瞟了她一下，並未展現任何親切或友善的態度。這段經歷令她感到受傷，並讓她重新審視偶像的形象。「我不再是他的粉絲了。他真的沒有那麼謙虛。」艾克里語氣直率，引發外界對大谷場外行為的討論。

Australia’s Monica Arcuri becomes the 24th girl to play in the Little League Baseball World Series, and the 11th to record a hit #GirlsWithGame pic.twitter.com/pW2CEeirkS — Little League (@LittleLeague) August 13, 2025

雖然艾克里對大谷的看法已改變，但她自身卻在少棒賽場上書寫了歷史。根據《FOX Sports》的報導，她是少棒經典賽86年來僅第24位參賽女子球員，同時也是史上第11位敲出安打的女選手。