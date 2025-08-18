65歲長者未戴安全帽車禍喪命　內埔警：未戴致死率高5倍

▲內埔警方提醒民眾，騎機車要戴緊安全帽。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年初內埔警分局轄區內一名65歲長者因未戴安全帽遭追撞，頭部重傷不治，令人遺憾。警方強調，未戴安全帽的致死率高達正確配戴者的5倍以上，呼籲民眾切勿心內埔警分局提醒鄉親，騎機車務必正確配戴並扣緊安全帽，才能有效降低事故傷害。

內埔警分局表示，騎機車一定要戴安全帽，扣環也要扣好並繫緊，才能保護好我們重要的腦袋，因為頭部受傷，在車禍中是最致命的危害。而選購安全帽時，要注意有經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識的才能買。

今年初在內埔分局轄區內，有一位年逾65歲的長者，騎機車從有「停」字的無號誌路口，左轉進入主要車道時，被後方機車追撞，而這位長者未戴安全帽，導致傷勢過重，造成遺憾發生，令人不勝唏噓。

另據警政署與交通部資料，未配戴安全帽者的交通事故致死率，為正確配戴安全帽者的5.5倍，而未正確配戴安全帽者，在交通事故中的致死率，是正確配戴者的8.63倍。

分局長江世宏表示，為保護鄉親生命安全，會持續加強取締騎機(慢)車未戴安全帽，因為每一件嚴重的交通事故，都造成一個家庭的破碎，此外駕車不可闖紅燈、不超速，要跟前車保持安全距離，喝酒不開車(酒後請代駕或搭計程車)，另外行經「無(閃光)號誌路口」要停讓，尤其是65歲以上長者騎機車經過時，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，只有大家遵守交通安全規則，才能保障彼此生命財產安全。