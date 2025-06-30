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全國城隍聯誼大會師7/3-5草屯惠德宮登場　3千人共享文化嘉年華

▲草屯惠德宮將主辦「2025全國城隍聯誼大會師」文化嘉年華。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯惠德宮將主辦「2025全國城隍聯誼大會師」文化嘉年華。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮惠德宮將於7月3日至5日舉辦「2025全國城隍聯誼大會師」，吸引中華城隍文化總會多達42間城隍廟共襄盛舉、創下歷年新高，連續3天的活動依序安排親子嘉年華、夜巡祈安、踩街遶境，希望營造盛大熱鬧的文化嘉年華。

草屯惠德宮於27日舉辦活動記者會，由董事長林昆熠主持，包括中華城隍文化總會長詹鈴權等各地城隍廟代表出席見證，南投縣長許淑華、縣府民政處長林琦瑜、縣議員唐曉棻、草屯鎮長簡賜勝，還有眾多地方代表、里長、社區理事長都踴躍與會；在連串太鼓及醒獅祈福下，來賓共同以道具火把點燃活動聖火，宣示「2025全國城隍聯誼大會師」籌備就緒。

▲草屯惠德宮將主辦「2025全國城隍聯誼大會師」文化嘉年華。（圖／南投縣政府提供）

林昆熠指出，活動首日將以「惠德來鬥陣親子嘉年華」熱鬧揭幕，惠德宮廣場設有人氣美食攤、大型氣墊樂園最適合親子同遊，包括「勇者闖關」與「興旺發筊挑戰」也登場，還有小朋友最愛的YOYO家族與大小朋友近距離互動；4日則以「惠德神遊夜巡祭」為主題，重現睽違多年的「火把夜巡」：參加民眾手持火把、依循古禮巡行草屯市區主要街道，祈求風調雨順、社會安康，而下午2點至晚間9點半則為「惠德派對」時段，廟前廣場搖身變成戶外音樂展演饗宴，讓古典浪漫與現代狂熱相輝映。

▲草屯惠德宮將主辦「2025全國城隍聯誼大會師」文化嘉年華。（圖／南投縣政府提供）

5日壓軸重頭戲則是全台城隍廟聚集，千人隊伍長龍綿延的「全國城隍聯誼踩街嘉年華」，光是中華城隍文化總會各地城隍廟就會有超過3千人前來共襄盛舉。

許淑華說，今年全國城隍聯誼大會師非常榮幸由南投縣草屯惠德宮來承辦，也感謝惠德宮用心籌備，邀請全國喜歡各種廟會陣頭愛熱鬧的好朋友前來，一起祈求城隍爺保祐及庇護、享受南投草屯在地的美食和美景。

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