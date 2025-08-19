僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

▲瑪利亞基金會與電商平台合作義賣學員手繪公益T-shirt，所得將用來籌建安老家園。（圖／瑪利亞基金會提供）



記者游瓊華／台中報導

瑪利亞基金會「心智障礙者安老家園」目前正推動籌建計畫，日前基金會與電商合作推出愛心捐贈禮，在藝人黃國倫、寇乃馨夫妻助攻下，短短40分鐘募得逾700萬元善款。不過基金會透露，距離籌建瑪利亞安老家園所需龐大經費仍只完成13%，尚有三億元缺口急需社會各界伸出援手，讓這群「老了，飛不動了」的瑪利亞天使能有一個安心、尊嚴老去的家。

此次愛心捐贈禮包括公益T-Shirt、提袋，圖案皆出自瑪利亞青年，心智障礙者「寶寬」的親筆創作。基金會指出，患有唐氏症與中度智能障礙的寶寬，3歲到愛心家園接受早療開始，便與瑪利亞結下緣份。樂天、貼心、笑口常開的她，幾乎看不出來今年33歲了，寶寬興趣廣泛，平常就愛隨手塗鴉，這次親眼看到自己的畫作「被人穿在身上」，感覺相當開心。

瑪利亞基金會指出，心智障礙者普遍提早20年老化，40多歲身體狀況如常人60多歲，照護需求高於一般人。全台45歲以上心智障礙者已逾3萬人，安置問題迫在眉睫。籌建中的「瑪利亞心智障礙者安老家園」位於台中市北屯區，承租國有財產屬公用土地，基地面積約1303坪，將興建地下二層地上五層，並延續家宅與社區的豐富生活模式，一樓規劃瑪利MAMA手作麵包店，提供小作所及安老家園服務對象從事餐飲服務等工作，二樓以上提供90位心智障礙者居住及日照等服務，期待減輕心智障礙家庭年邁家人的照顧壓力，減輕長照悲歌的遺憾發生。