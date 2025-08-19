　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

▲僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣助籌建安老家園。（圖／瑪利亞基金會提供）

▲瑪利亞基金會與電商平台合作義賣學員手繪公益T-shirt，所得將用來籌建安老家園。（圖／瑪利亞基金會提供）

記者游瓊華／台中報導

瑪利亞基金會「心智障礙者安老家園」目前正推動籌建計畫，日前基金會與電商合作推出愛心捐贈禮，在藝人黃國倫、寇乃馨夫妻助攻下，短短40分鐘募得逾700萬元善款。不過基金會透露，距離籌建瑪利亞安老家園所需龐大經費仍只完成13%，尚有三億元缺口急需社會各界伸出援手，讓這群「老了，飛不動了」的瑪利亞天使能有一個安心、尊嚴老去的家。

此次愛心捐贈禮包括公益T-Shirt、提袋，圖案皆出自瑪利亞青年，心智障礙者「寶寬」的親筆創作。基金會指出，患有唐氏症與中度智能障礙的寶寬，3歲到愛心家園接受早療開始，便與瑪利亞結下緣份。樂天、貼心、笑口常開的她，幾乎看不出來今年33歲了，寶寬興趣廣泛，平常就愛隨手塗鴉，這次親眼看到自己的畫作「被人穿在身上」，感覺相當開心。

瑪利亞基金會指出，心智障礙者普遍提早20年老化，40多歲身體狀況如常人60多歲，照護需求高於一般人。全台45歲以上心智障礙者已逾3萬人，安置問題迫在眉睫。籌建中的「瑪利亞心智障礙者安老家園」位於台中市北屯區，承租國有財產屬公用土地，基地面積約1303坪，將興建地下二層地上五層，並延續家宅與社區的豐富生活模式，一樓規劃瑪利MAMA手作麵包店，提供小作所及安老家園服務對象從事餐飲服務等工作，二樓以上提供90位心智障礙者居住及日照等服務，期待減輕心智障礙家庭年邁家人的照顧壓力，減輕長照悲歌的遺憾發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

「工·藝師傅創出路計劃」助青年圓夢　桃園微型創業獎勵計畫啟動

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起實施第4至6階段施工管制

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

「工·藝師傅創出路計劃」助青年圓夢　桃園微型創業獎勵計畫啟動

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起實施第4至6階段施工管制

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

海巡第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

快訊／會面澤倫斯基　川普不排除派「類北約」部隊進入烏克蘭

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場單車追光浪漫雙教堂接力開騎

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起施工管制

第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

新北社會住宅再添一處！

桃園大貨車吊臂扯倒電桿起火！警封路消防急撲滅

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

鳥嘴潭人工湖首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

台南市議會臨時會閉幕黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

更多熱門

相關新聞

中華醫大傑出校友高皓珉義賣捐款18.9萬元助學弟妹圓夢不孤單

中華醫大傑出校友高皓珉義賣捐款18.9萬元助學弟妹圓夢不孤單

感念求學艱辛、回饋母校扶弱濟困，中華醫事科技大學食品營養科傑出校友、保康生醫股份有限公司董事長高皓珉，2日將義賣紅棗脆片養生禮盒所得18萬9540元全數捐出，由校長孫逸民代表受贈，用於幫助清寒及遭遇急難的在學學弟妹。

屏東市工業用地拍賣　底價1404萬

屏東市工業用地拍賣　底價1404萬

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

新樓醫院義賣＋闖關陪病友「基因療法」有望根治

新樓醫院義賣＋闖關陪病友「基因療法」有望根治

台南勞局職訓助攻手作園藝愛心義賣展溫情！

台南勞局職訓助攻手作園藝愛心義賣展溫情！

關鍵字：

瑪利亞義賣安老家園

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

遭傳「全面下架4G吃到飽」

即／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面