律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

記者白珈陽／台中報導

顏姓律師今天（18日）前往台中老虎城酒吧，疑酒後對其他女顧客言語騷擾，被店家拒絕消費趕至門外，警方獲報到場處置，顏男竟對警員狂嗆「我是律師」、「我弄死你！」，甚至比出中指挑釁，警方見狀立刻使用辣椒水，將顏男壓制逮捕，全案依妨害公務、恐嚇等罪移送偵辦。

▲顏姓律師在酒吧鬧事，遭警方噴辣椒水壓制。（圖／截取自社會事新聞影音）

據查，該酒吧近日試營運，吸引不少年輕人前往嚐鮮體驗，顏姓律師今天凌晨在酒吧內外大吵大鬧，驚動警方前往處理，員警將其帶離時，有女客人笑說「慢走不送」。

台中市第六警分局表示，市政派出今日凌晨1時許接獲報案，指稱老虎城一樓酒吧有男客人行為失序，多次以不當、不雅言詞騷繞其他女顧客，造成店家、客人困擾，極為不適。

警方到場後，發現顏男（46歲）酒後行徑失態，遭店家拒絕繼續入內消費，顏心生不滿，不斷在店門口咆哮。員警勸阻時，顏自稱律師，還語無倫次的吼「強制罪！」、「我要告你！」、「我無保請回，我會跟你玩到底」、「弄死你們」等語。

▲顏姓律師對警方比中指。（圖／記者白珈陽翻攝）

顏男講到情緒激動，還拿起手機反拍警方，甚至豎起中指，並胡亂衝撞，警方對他連續警告三次無效，依法使用辣椒水制止，並將他逮補上銬，顏男見警方「來真的」，嘟嚷了一聲「不要這樣」，但仍不敵優勢警力，被警方帶回派出所調查，警詢後依妨害公務、恐嚇及妨害名譽等罪，移送台中地檢署偵辦。

▲顏姓律師酒後鬧事，遭警方上銬帶回。（圖／截取自社會事新聞影音）