醫院外包員工疑偷拍病患家屬　屏東榮總：立刻要求開除+究責

▲屏東分局大同所所長陳伯忠說明處理過程。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院外包勤務公司胡姓員工於護理站外拍照，疑似未經當事人同意拍攝。轄區的屏東警分局獲報立即到場處理，經現場檢視手機內容，確認無私密影像，但部分畫面涉及特定人員肖像，恐涉侵權。警方已當場制止拍攝行為，通報院方啟動內部處置，並針對相關影像及行為進行後續調查，以釐清是否有違法情事。

事後，有網友將過程po網，引來討論；對此，屏東榮民總醫院於今(7)日發布新聞表示：昨(6)日該院外包勤務公司所屬員工，疑似於走廊間拍攝病人家屬照片，經家屬報警查獲該員工手機內存相關照片若干。本院獲悉外包勤務公司員工個人之不當行舉後，立即要求該公司開除該員，並將依勞動契約追究該公司及個人損害本院名譽之責任。

屏東警察分局於6日10時許接獲110通報，指醫院外包勤務公司胡姓員工於護理站外拍照，疑似未經當事人同意拍攝。轄區的屏東警分局獲報立即到場處理，經現場檢視手機內容，確認無私密影像，但部分畫面涉及特定人員肖像，恐涉侵權。警方已當場制止拍攝行為，通報院方啟動內部處置，並針對相關影像及行為進行後續調查，以釐清是否有違法情事。

警方強調，民眾不得任意拍攝他人，尤其在醫療機構應尊重隱私與肖像權，若涉違法，警方將依法究辦，絕不寬貸。