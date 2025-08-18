農業+健康！花蓮縣府拜訪中醫藥公司　探索地上地下皆可入藥

▲花蓮縣府團隊拜訪中國中醫藥（香港）有限公司，展開深度交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮優質農特產品進軍國際市場，花蓮縣政府率領縣內農友赴港參加「2025香港美食博覽會」期間，特別拜訪中國中醫藥（香港）有限公司，展開深度交流，探索花蓮特色藥用植物在中醫藥與保健食品領域的應用潛力，推動「農業＋健康」的跨域整合，為花蓮農業開拓海外市場奠定基礎。

花蓮盛產金針花，不僅是重要的食材與觀賞植物，更因其「忘憂」的療效而備受關注。花蓮縣政府表示，為推廣及延伸金針花具備安神、舒緩情緒的特性，特別進行中醫藥產業的洽談，希望能將金針花導入中藥系統，開發具療效的保健食品與機能飲品，提升其藥用價值。

中國中醫藥（香港）有限公司也認同此方向，指出將具療效的農作物導入中藥產品，不僅能擴展中醫藥的素材來源，更能大幅提升農作物的附加價值，為農友創造穩定收益。

除了金針花，花蓮也盛產台灣土肉桂，為原生種植物，具天然、無毒、藥食同源的特性。土肉桂富含肉桂醛與多酚類成分，具備抗菌、抗氧化、促進血液循環與調理腸胃等功效，在中醫藥領域具有高度開發潛力。

花蓮縣政府與中國中醫藥（香港）有限公司討論如何將土肉桂導入中藥方劑、保健食品與機能飲品，打造具台灣特色的複方產品。土肉桂不僅可入藥，也可作為香料與茶飲原料，兼具療效與風味，極具市場吸引力。

交流中，中國中醫藥（香港）有限公司分享目前中藥已有將蚯蚓入藥的實例。蚯蚓乾作為中藥中的「蟲類藥」，具備清熱息風、通絡、平喘、利尿等功效。這意味著，農民一塊土地上不僅能種植中草藥，土壤中的蚯蚓也能成為藥材來源，實現「地上地下皆可入藥」的雙重收益模式。

花蓮縣政府表示，花蓮擁有純淨水源與空氣，是天然、無毒、藥食同源的農作物最佳的生產環境，極具開發潛力。未來將持續與中醫藥產業合作，推動臨床應用、產品研發與市場推廣，讓花蓮藥用植物應用發光發熱。

縣長徐榛蔚指出，農業不只是地方經濟的根基，更是文化、健康與生活的延伸，花蓮農產不僅能走出國門，更能在國際市場中展現台灣土地的溫度、風味與健康價值。縣府將持續推動「農業外交」，讓世界看見花蓮、品味花蓮、信任花蓮。

香港美食博覽會資訊

• 展期：114年8月14日至8月18日

• 地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

• 攤位編號：3D-A20

