政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

柯文哲在便利貼親筆寫「行政流程加速」等指示，貼在沈慶京提供的京華城完工示意圖上，下令彭振聲配合辦理。

▲柯文哲在便利貼親筆寫「行政流程加速」等指示，貼在沈慶京提供的京華城完工示意圖上，下令彭振聲配合辦理。

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲所涉京華城弊案審理進入深水區，8月7日檢察官當庭提出柯文哲6項親筆指示，打臉他稱京華城案「不知情」「沒下指示」，引發柯在法庭暴走嗆檢察官「羅織罪名」押他12個月，柯文哲還當庭罵「X」並丟水瓶及資料，6項指示的重中之重，是2020年10月26日柯文哲在沈慶京親筆批示的京華城完工示意圖上，貼上黃色便利貼，親筆下令彭振聲照辦。

這一張黃色便利貼是2020年10月26日，柯文哲直接在已有被告沈慶京手寫批示的京華廣場4棟19層樓高的建物完工示意圖上，貼上一張黃色便利貼，柯在上面寫著：「京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」等於是要彭振聲配合沈慶京的要求辦理。

柯文哲寫下這張黃色便利貼時，是在2020年7月16日台北高等行政法院以判決京華城公司敗訴後，由於行政法院認定，台北市政府未給京華城120284平方公尺的允建樓地板面積合法，此時正式宣告京華城拿不到120284平方公尺的允建樓地板面積，檢察官認為，柯文哲卻指示彭振聲，另開一條新的路，讓京華城轉而以細部計畫變更以取得容積獎勵。

柯文哲在便條紙上，具體指示被告彭振聲「加速行政流程，讓京華城公司早日完工」最後讓非屬都更案的京華城適用都更法令，改以取得20%容積獎勵的方式，同樣獲得價值逾百億元的近120284平方公尺的樓地板面積，且不必依《土管條例》回饋7成獲利給市府由全台北市民共享。

檢察官指出，柯文哲對於京華城公司申請變更細部計畫審查、審議過程，確有憑恃其市長職權積極介入干涉，致使公告公展的辦理與嗣後都委會審議等行政流程，速度均異於常情。 柯文哲2020年10月26日下手諭的隔天，都發局承辦人即完成公告公展簽呈，時任北市府副秘書長李得全於核閱這公告公展簽呈時，原本認這簽呈所載容積獎勵的依據，並不符合公平執行原則，在11月5日下午1時45分許退回簽文，另以黃色便條紙貼附於簽呈，內容記載「為利公平執行，容積獎勵及移轉應依土管自治條例等既有全市一致性規定，並納入新區開發、容積獎勵一致性需求，如立體綠覆率100％及出流管制，設定容積上限以茲明確」等意見，要求都發局須依全市一體適用之通案原則處理。

台北市前副秘書長李得全曾在簽程上提醒柯文哲京華城案容獎應應依土管條例。

▲台北市前副秘書長李得全曾在簽程上提醒柯文哲京華城案容獎應應依土管條例。

檢察官查，隨後京華城法務陳俊源在2020年11月6日上午9時5分許，透過私下洩密管道得知這公文簽核流程後，立即以訊息通報朱亞虎，陸續表示「副秘書長（即李得全）好像有看法」、「李」（即李得全）、「已經請董（即董晉曄）幫忙瞭解」、「依照早上的瞭解，中午看看能否看到簽核意見，長豐提供技術意見，下午五點先跟黃副報告，隨時調整進度」等語，亦即請市長室秘書董晉曄協助掌握公文簽核進度，這過程朱亞虎、陳俊源於偵查及審理中均已證述明確。 檢察官查出，後來台北市府市長室秘書依據柯文哲交辦彭振聲的指示內容，透過都發局秘書轉知楊智盛「市長室在追這件公文」「吳順民在樓下等公文」。楊智盛於2020年11月6日中午，持遭退的簽呈前往與李得全溝通，請李得全如有意見宜向上級溝通，不要為難公務員，李得全在當天下午1時許核章繼續簽核流程，楊智盛今年7月22日在北院作證時已證實這一段過程。

檢察官認為，依據陳俊源在 2020年11月6日下午1時52分傳給朱亞虎訊息，告知「報告各位長官，經瞭解，因為副秘書長不瞭解案情，經過都發局說明，案件繼續向上簽核，問題已解決，謝謝，重複查核中」可以證明京華城案的公告公展簽呈係在被告柯文哲主導、決策及交辦下進行，打臉柯文哲對京華城不知情及沒下指示也沒進市長室的說法。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


08/16 全台詐欺最新數據

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／宏達電連拉2根漲停！　成交量破萬張
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了

鏡週刊

