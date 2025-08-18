　
政治

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

民團發起的726大罷免結局大失敗後，民進黨內外都有呼聲要求內閣改組，但目前可能傾向局部調整，行政院長卓榮泰留任機率高。至於經濟部長郭智輝多次失言惹議，已成黨內批評焦點，據悉卓私下也多次表達不滿。據傳至少有3位以上部會首長將進行調整，等823後情勢會更明朗。

黨政人士指出，726大罷免失利後，卓榮泰曾有意扛責下台，但黨內定調罷免是公民行動，責任不在行政團隊，若大幅改組形同否定整體努力，因此只會做小幅調整。據了解，823後將啟動局部改組，至少3個部會首長可能異動，9月9日運動部揭牌時是交接時機。

被點名的閣員包括郭智輝、衛福部長邱泰源及數發部長黃彥男。邱泰源受訪時強調從醫40年盡力以赴，但感嘆「做越多罵越多」。

《中國時報》報導，卓榮泰對郭智輝的不滿已到臨界點，日前與輿論圈餐敘時，全場一致批評郭有多不適任，卓榮泰全程微笑點頭，沒有替郭辯護任何一句，被解讀為「卓也受不郭了」。

外界傳出台電董事長曾文生可能接任經長，他的經歷與專業可以彌補郭的短處，但因菊花系色彩濃厚，能否獲信任仍存疑。黨內人士也坦言，經濟部正面臨能源、關稅與災後復原等多重挑戰，要找到願意跳下火空的人選並不容易。

經濟部內部透露，郭智輝近來轉趨親民，積極宣傳政策，盼扭轉觀感。近郭人士則表示，郭本人並不認為自己會下台。

08/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數
林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分
南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學
颱風眼長怎樣？空軍飛入「最猛颶風」罕見影片震驚萬人
午後全台變天　「雨最大」地區曝
《超人》大反派　英國男星泰倫斯史丹普逝世

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮日前建議，賴清德辭去黨主席專心國政、跨黨派重新組閣，自己當副總統時就建議前總統陳水扁辭去黨主席，「我們應該做全民的總統」，台灣民意基金會董事長游盈隆也建議賴清德可以大方提出有條件的藍白組閣。而賴清德今（17日）下午出席活動前，媒體喊話問，內閣是否考慮納入藍白或效仿小英或阿扁時代？而賴清德僅面露微笑，看了媒體一眼，便邁步進入會場。

藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

賴卓民調創新低　綠黨團認檢討：尊重內閣改組作為

賴卓民調創新低　綠黨團認檢討：尊重內閣改組作為

內閣改組

