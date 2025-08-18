內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

民團發起的726大罷免結局大失敗後，民進黨內外都有呼聲要求內閣改組，但目前可能傾向局部調整，行政院長卓榮泰留任機率高。至於經濟部長郭智輝多次失言惹議，已成黨內批評焦點，據悉卓私下也多次表達不滿。據傳至少有3位以上部會首長將進行調整，等823後情勢會更明朗。

黨政人士指出，726大罷免失利後，卓榮泰曾有意扛責下台，但黨內定調罷免是公民行動，責任不在行政團隊，若大幅改組形同否定整體努力，因此只會做小幅調整。據了解，823後將啟動局部改組，至少3個部會首長可能異動，9月9日運動部揭牌時是交接時機。

被點名的閣員包括郭智輝、衛福部長邱泰源及數發部長黃彥男。邱泰源受訪時強調從醫40年盡力以赴，但感嘆「做越多罵越多」。

《中國時報》報導，卓榮泰對郭智輝的不滿已到臨界點，日前與輿論圈餐敘時，全場一致批評郭有多不適任，卓榮泰全程微笑點頭，沒有替郭辯護任何一句，被解讀為「卓也受不郭了」。

外界傳出台電董事長曾文生可能接任經長，他的經歷與專業可以彌補郭的短處，但因菊花系色彩濃厚，能否獲信任仍存疑。黨內人士也坦言，經濟部正面臨能源、關稅與災後復原等多重挑戰，要找到願意跳下火空的人選並不容易。

經濟部內部透露，郭智輝近來轉趨親民，積極宣傳政策，盼扭轉觀感。近郭人士則表示，郭本人並不認為自己會下台。