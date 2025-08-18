▲桃園蓮花季圓滿落幕，為期7周突破百萬人次造訪。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期49天的「2025桃園蓮花季」，17日於觀音蓮花園休閒農業區圓滿落幕。市府農業局表示，7週活動期間共計吸引超過百萬人次造訪。蓮花季閉幕後，「IG美照SHOW」活動，將持續到8月24日止，歡迎民眾持續到觀音蓮花園休閒農業區拍美照打卡，感受蓮花清新高雅的獨特魅力。

農業局長陳冠義表示，桃園蓮花季已邁入第27年，今年以「蓮饗樂園」為主題，自7月1日開幕以來，結合賞花、裝置藝術、美食饗宴、藝文表演及農事體驗，為桃園的夏日觀光注入滿滿活力與荷韻。

▲桃園蓮花季圓滿落幕，為期7周突破百萬人次造訪。（圖／市府提供）

桃園蓮花季活動橫跨7個禮拜、周周都有精彩活動，包括蓮花園休閒農業區推出的親子寫生嘉年華、瓜瓜學堂、北觀音蓮荷展售會；觀音區農會舉辦西瓜評鑑及超級大南瓜頒獎典禮；原住民族行政局帶來「原林藝術舞集」；客家事務局邀請梁陳吉日樂團、修曼樂團等，展現客家傳統與創新交融的音樂魅力，讓民眾一次體驗蓮花美景、文化藝術與農遊樂趣。

桃園蓮花季最後週末壓軸活動，16日傍晚舉行「荷塘月色蓮花宴」，以蓮花入菜創意佳餚佐夕陽美景，享受味覺、視覺雙重饗宴。17日下午登場的「閉幕演唱會」，則由實力派跨國原民獨立樂團「卡尼特 KaNiT」以民族融合現代的曲風開場，桃園新生代藝人易辰＆米米及SOLARISM接力演唱，在熱情與歡樂歌聲中，為蓮花季劃下完美句點。