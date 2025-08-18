　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

▲桃園蓮花季圓滿落幕

▲桃園蓮花季圓滿落幕，為期7周突破百萬人次造訪。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期49天的「2025桃園蓮花季」，17日於觀音蓮花園休閒農業區圓滿落幕。市府農業局表示，7週活動期間共計吸引超過百萬人次造訪。蓮花季閉幕後，「IG美照SHOW」活動，將持續到8月24日止，歡迎民眾持續到觀音蓮花園休閒農業區拍美照打卡，感受蓮花清新高雅的獨特魅力。

農業局長陳冠義表示，桃園蓮花季已邁入第27年，今年以「蓮饗樂園」為主題，自7月1日開幕以來，結合賞花、裝置藝術、美食饗宴、藝文表演及農事體驗，為桃園的夏日觀光注入滿滿活力與荷韻。

▲桃園蓮花季圓滿落幕

▲桃園蓮花季圓滿落幕，為期7周突破百萬人次造訪。（圖／市府提供）

桃園蓮花季活動橫跨7個禮拜、周周都有精彩活動，包括蓮花園休閒農業區推出的親子寫生嘉年華、瓜瓜學堂、北觀音蓮荷展售會；觀音區農會舉辦西瓜評鑑及超級大南瓜頒獎典禮；原住民族行政局帶來「原林藝術舞集」；客家事務局邀請梁陳吉日樂團、修曼樂團等，展現客家傳統與創新交融的音樂魅力，讓民眾一次體驗蓮花美景、文化藝術與農遊樂趣。

桃園蓮花季最後週末壓軸活動，16日傍晚舉行「荷塘月色蓮花宴」，以蓮花入菜創意佳餚佐夕陽美景，享受味覺、視覺雙重饗宴。17日下午登場的「閉幕演唱會」，則由實力派跨國原民獨立樂團「卡尼特 KaNiT」以民族融合現代的曲風開場，桃園新生代藝人易辰＆米米及SOLARISM接力演唱，在熱情與歡樂歌聲中，為蓮花季劃下完美句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／宏達電連拉2根漲停！　成交量破萬張
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

快訊／嘉義驚傳80歲老夫妻雙亡　檢警相驗查死因

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場　黃偉哲：盼中華隊旗開得勝

高雄市區驚見「2米深天坑」原因出爐　市府明開挖

快訊／雙載騎上柴山　妻墜邊坡、夫拉一把也摔下山

環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

快訊／嘉義驚傳80歲老夫妻雙亡　檢警相驗查死因

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場　黃偉哲：盼中華隊旗開得勝

高雄市區驚見「2米深天坑」原因出爐　市府明開挖

快訊／雙載騎上柴山　妻墜邊坡、夫拉一把也摔下山

環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

陸外交部長王毅時隔三年赴印度訪問　為莫迪訪問中國鋪路

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

宏達電連拉2根漲停　新品利多蓋過業績虧損

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

香港男遊綠島出意外！騎機車直衝漁港落海　海巡緊急救援

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

地方熱門新聞

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

日籍夫妻護照掉了嚇壞！警1hr神救回

環境部「災後復原南部辦公室」嘉義揭牌　

桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

拒絕用肺發電！台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

鳳飛飛金曲歌唱競賽　優勝名單出爐

嘉義縣脫貧方案　助力弱勢家庭逆轉人生

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

「大江」重塑4,000坪空間　130家品牌新櫃

敏盛副總裁張云辭世　8/18告別式

更多熱門

相關新聞

桃園蓮花季「遊客攀爬裝置拍照」　農業局：會加強告示

桃園蓮花季「遊客攀爬裝置拍照」　農業局：會加強告示

每年7、8月桃園蓮花季在觀音區盛大登場，然而近日竟有民眾為了拍照，不顧安全爬到蓮花裝置藝術上，對此，桃園市農業局呼籲，裝置藝術屬公共財，可近觀而不可褻玩焉。

能高棒球節青少棒、少棒冠軍出爐　社會組接續開打

能高棒球節青少棒、少棒冠軍出爐　社會組接續開打

跨域觀光新契機　縱谷海岸業者分享會落幕　

跨域觀光新契機　縱谷海岸業者分享會落幕　

桃園蓮花季「雙路線接駁車」免費搭！

桃園蓮花季「雙路線接駁車」免費搭！

「市長陪你拍」圓滿落幕黃偉哲有求必應化身畢業生最強玩伴

「市長陪你拍」圓滿落幕黃偉哲有求必應化身畢業生最強玩伴

關鍵字：

桃園蓮花季落幕造訪人次

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

夏克立爆「睡女粉射後不理」

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面