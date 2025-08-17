　
生活 生活焦點

網紅十分鐵道放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了

記者趙蔡州／綜合報導

許多人到十分老街旅遊，通常都會體驗放天燈活動，但小心可能因此觸法受罰。YouTuber「菜苔苔與菜生生」近日發布一支道歉影片，表示他們幾個月前到十分車站放天燈，結果被檢舉「在鐵軌上放天燈」遭開罰1萬元，影片一出立刻引發網友熱議，新北市政府跟觀光署等單位也都做出回應。

「菜苔苔與菜生生」是一個擁有20萬訂閱戶的旅遊頻道，他們16日發布了一支道歉影片，內容是他們全家4人幾個月前到十分車站旅遊並拍攝影片，過程中在當地體驗了放天燈活動，沒想到回家後不久就收到警方傳喚，告知他們被人檢舉「在鐵軌上放天燈」已違反鐵路法，要求他們到派出所製作筆錄。

▲▼網紅十分鐵道放天燈挨罰　新北：限於許可區域施放。（圖／翻攝自youtube／菜苔苔與菜生生）

▲菜苔苔與菜生生表示，他們確實做了不好的示範，已經深刻反省。（圖／翻攝自youtube／菜苔苔與菜生生）

菜苔苔與菜生生在影片中透露，當天正值假日，許多人都在放天燈，他們也跟著店家的引導到鐵軌上放天燈，沒有想太多，不過員警告知他們，儘管是店家的引導，他們仍違反了鐵路法第57條第2項及第70條第1項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

菜苔苔與菜生生表示，他們結束筆錄後，不久就收到了交通局的1萬元罰單，他們坦承確實做了不好的示範，已經深刻反省，至於為何會發布這支道歉影片，主要是他們身為旅遊頻道，考量到有看他們影片的網友，可能也會不小心觸法，因此決定拍攝這支影片，「希望大家有在放天燈的人，也能夠多多小心不要觸法」。

對此，新北市政府表示，民眾到平溪區施放天燈，只能夠在特定的區域施放，且深夜10點後到隔天的上午6點前都禁止施放，違者得依《消防法》開處3000元以下罰鍰。

交通部觀光署則指出，放天燈是平溪區相當熱門的旅遊活動，十分老街（車站）也是放天燈的熱門景點之一，但停留鐵軌上放天燈確實有違法疑慮，未來會加強向旅客宣導，避免在鐵軌上進行放天燈等活動。

交通部鐵道局也表示，現行遊客在平溪等鐵軌處放天燈或拍照，確實違反鐵路法，考量違法性及可責性，會持續辦理裁處作業，不過考量發展觀光或其他特殊需求，鐵道局正與交通部研議修正鐵路法部分條文，以兼顧行車安全與地方發展觀光的需求。

菜苔苔與菜生生的影片曝光後，立刻引發網友及外國旅客熱議。一名日本旅客聽聞罰則後相當震驚，表示完全不知道在平溪的鐵軌上放天燈會被罰；一名瑞士旅客則認為，應該標示清楚，因為真的很多人在現場拍照，不小心就會觸法；一名中國旅客則指出，儘管有法律規定，但對於外國旅客來說，可能完全不清楚。

08/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網紅十分鐵道放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

