振聲校友《洄游III》藝術聯展開幕　展出40名校友藝術家89件作品

▲「振聲人」蘇俊賓（中）指出，就學時期十分喜愛塗鴉創作。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓17日出席於市府文化局舉辦的「洄游III—2025振聲校友藝術聯展」開幕式表示，振聲高中走過60年歲月，美術教育成果豐碩，孕育無數優秀創作者。洄游展兩年舉辦一次，不僅讓不同世代校友重返青春記憶，同時也凝聚校友與師長深厚情誼。

蘇俊賓指出，自己同為「振聲人」，就學時期也十分喜愛拿起畫筆塗鴉創作，這個習慣也延續至今。他提到，畫筆不僅是創作工具，更是與自我對話、沉澱心靈的方式。投入政治工作後，最重要的身心平衡。他堅持畫畫，在專注於創作過程中學會放下，獲得心靈的平靜。

▲振聲校友《洄游III》藝術聯展開幕。（圖／市府提供）



文化局表示，桃園振聲高中自民國66年成立美工科以來已逾48年，培育無數藝術人才。校友自2021年起以「洄游」為名，象徵鮭魚返鄉的意象，串聯情感與創作能量，本屆「洄游III」為第三次舉辦，共集結40位校友藝術家、89件作品，涵蓋繪畫、攝影、雕塑、裝置及複合媒材等多元形式，從資深前輩到新銳創作者齊聚一堂，以作品對話青春記憶與人生歷程，展現振聲校友的深厚底蘊與藝術風景。

包括立法委員萬美玲、市議員黃婉如、陳美梅、張碩芳、彭俊豪、市府文化局專門委員董俊仁、桃園區副區長邱創正、振聲高中校長宋慶瑋、振聲高中前校長張湘君、前臺灣師範大學藝術學院院長梁秀中、策展人藝術家李明陽、隱藝術藝術總監傅鈺等均一同出席活動。