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新莊行李箱屍案陷膠著　警公布死者背部「蜘蛛刺青」照

▲▼警方公布死者背部巴掌大的蜘蛛圖樣刺青、紅色27吋行李箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方公布死者背部巴掌大的蜘蛛圖樣刺青（已變色處理）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區28日深夜傳出驚悚的「行李箱腐屍案」，當地里長發現一處水溝草叢有一只27吋紅色行李箱，還傳出惡臭，報警後發現，竟是一具腐爛男屍，初判死亡時間超過一周；由於遺體腐壞情況嚴重，除無法辨別身分，手掌腐爛更無法採指紋，除採集DNA檢體外，也公布死者特徵，包括腳部萎縮疑患小兒麻痹，背部約手掌大小的蜘蛛紋身，但左手臂模糊刺青，無法辨識，盼親友能到新莊分局指認，釐清身分。

警方初步調查，死者被塞進27吋的CENTURION（百夫長）行李箱內，棄置在新泰路巷內底的一處溝渠裡，緊鄰車流量非常大的中環路，27日即被經過民眾看見，但未進一步查看，直到28日晚間，當地里長報警才讓這起「行李箱腐屍案」曝光。因屍體嚴重腐爛、飄出屍臭才被發現；法醫勘驗遺體，研判死者為60歲以上男性，外觀應為光頭，且生前腳部有萎縮情形，疑似為小兒麻痹的身障人士。

警方公布特徵，死者身穿POLO衫，下著休閒長褲，沒穿鞋，身高約150至160公分，體重約50多公斤，且背部有一處約手掌大小的蜘蛛刺青，左手臂也有一處模糊刺青，因臉部浸泡在血水中，已經嚴重腐爛模糊、無法辨認，手掌也腐爛無法採指紋，因此除採集DNA外，同時也公開遺體特徵，若有民眾家屬無故失蹤，且特徵相符者，請到新莊分局指認。

警方公布紅色27吋「百夫長」行李箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方公布死者背部巴掌大的蜘蛛圖樣刺青、紅色27吋行李箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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