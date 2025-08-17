　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式今晚8時模擬圖（上圖左）、最新美國模式系集模擬圖（上圖右）顯示，南海熱帶擾動皆往西北通過海南島；此外，台灣東南方有另一擾動亦發展緩慢，偏北遠離。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式、美國系集模式皆顯示，最近2、3天南海有熱帶擾動，成颱機率低，模擬皆往西北通過海南島，對台無影響；此外，台灣東南方有另一熱帶擾動亦發展緩慢，偏北遠離，故即使成颱對台亦無影響；不過，周一至周三台灣附近因此水氣增多，午後對流強度增強。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；此外，恆春半島、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，周一至周三各地大多晴時多雲仍悶熱，因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後常有較強的對流發展，其他時間局部地區偶有零星降雨的機率；周四至周六各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式及美國系集模式（GEFS）皆顯示，最近2、3天南海有熱帶擾動，其發展緩慢，成颱機率低，模擬皆往西北通過海南島，對台無影響；此外，台灣東南方有另一熱帶擾動亦發展緩慢，偏北遠離，故即使成颱對台亦無影響；不過，周一至周三台灣附近因此水氣增多，午後對流強度增強。

