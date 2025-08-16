中國才是雙普會「最大贏家」？　美智庫預警：恐套用在台灣

▲美國總統川普和俄羅斯總統普丁舉行高峰會，中國國家主席習近平也在密切關注。（組圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加舉行美俄峰會，儘管雙方並未達成任何協議，但是川普仍表示，這場峰會非常完美。華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）一位專家則指出，俄羅斯的準盟友中國可能才是這場雙普會的「最大贏家」，習近平也在密切關注這場會談，希望從中尋找可適用於台海情勢的啟示。

根據《新聞周刊》報導，川普警告，如果普丁不願意結束持續長達3年的俄烏戰爭，將面臨「嚴重後果」；不過，烏克蘭總統澤倫斯基卻未被納入這場關鍵協商。歐洲多國領袖雖然期待美俄峰會能有所斬獲，卻也對基輔被排除在外感到憂慮，並再次強調「國際邊界不容以武力改變」。

「捍衛民主基金會」（FDD）研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，中國大陸正密切關注美俄會談，並將這場峰會視為川普推動「大國交易」本能的最新例證。他認為，這種三強鼎立、勢力範圍分割的思維，正讓北京在一旁觀望，無須承擔風險，就能從中汲取經驗，思考未來是否應用到亞洲情勢，甚至台灣問題。

辛格頓分析，對北京當局而言，澤倫斯基被排除在外，就意味著俄羅斯可能可以保留已奪取的烏克蘭領土，這也向全球釋放出「大國可藉由武力改變邊界」的訊息。他警告，如果阿拉斯加峰會讓人感覺美國重視「交易」大於「嚇阻」，美國出賣烏克蘭，那麼北京恐將從中學到脅迫是有效手段，而且代價也能承受。

進一步來看，辛格頓認為，這樣的國際氛圍恐讓中國大陸強化對台灣的軍事與「灰色地帶」壓力，增加解放軍在台灣周邊的侵擾行動，測試美國的底線和承受能力。他所謂的「灰色地帶行動」，指的是各種不致引發全面衝突的脅迫手段。

此外，《金融時報》曾引述消息人士透露，川普展現出可能將台灣作為美中談判籌碼的傾向。報導也提到，白宮拒絕了台灣總統賴清德過境紐約的請求，外界普遍認為這是為了在與北京的貿易談判中保留更多籌碼。