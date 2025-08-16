　
國際

路透：美考慮以俄破冰船支持阿拉斯加天然氣開發

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行高峰會。據內部消息，美方曾考慮使用俄羅斯核動力破冰船，支援阿拉斯加天然氣出口。這場峰會，既是外交談判，也是全球能源版圖的微妙博弈。

根據《路透社》報導，有消息人士透露，白宮內部曾商議使用俄羅斯的核動力破冰船，以解決阿拉斯加偏遠地區天然氣輸出的挑戰。這些船隻可全年保持北極「北方海路」（Northern Sea Route）暢通，為全球能源物流的重要戰略支柱。然而，川普政府一方面推動440億美元的「阿拉斯加液化天然氣」（Alaska LNG）計畫，欲削弱亞洲市場對俄羅斯能源的依賴，另一方面又尋求俄方的技術支援，形成了矛盾的局面。

俄羅斯目前是全球唯一擁有核動力破冰船船隊的國家，這些船艦對北極航運至關重要。峰會上，川普力推的另一項計畫「Qilak液化天然氣」（Qilak LNG）也備受關注，目標年產400萬噸，鎖定亞洲市場。

白宮未回應相關置評要求，俄方則保持沉默。這場能源與地緣政治交織的會談，不僅關乎阿拉斯加的未來，也牽動全球對北極資源的爭奪。

川普普丁會面開始　雙邊聚焦俄烏停火

川普普丁會面開始　雙邊聚焦俄烏停火

川普與普丁今日在阿拉斯加展開峰會，這是俄烏戰爭爆發以來的首次面對面交流，重點鎖定停火議題。川普表明期待停戰儘快實現，並坦言若無進展將感到不滿。此會談不僅牽動兩國外交，更關乎全球和平的未來方向。

白宮：川普不打算單獨會見普丁　幕僚全程陪同

白宮：川普不打算單獨會見普丁　幕僚全程陪同

川普樂觀看待「普普會」　自認25％機率談判破裂

川普樂觀看待「普普會」　自認25％機率談判破裂

美財長貝森特：普普會若失敗　將升高印度2級關稅

美財長貝森特：普普會若失敗　將升高印度2級關稅

普普會明登場！　川普：已考慮3地點

普普會明登場！　川普：已考慮3地點

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

