路透：美考慮以俄破冰船支持阿拉斯加天然氣開發

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行高峰會。據內部消息，美方曾考慮使用俄羅斯核動力破冰船，支援阿拉斯加天然氣出口。這場峰會，既是外交談判，也是全球能源版圖的微妙博弈。

根據《路透社》報導，有消息人士透露，白宮內部曾商議使用俄羅斯的核動力破冰船，以解決阿拉斯加偏遠地區天然氣輸出的挑戰。這些船隻可全年保持北極「北方海路」（Northern Sea Route）暢通，為全球能源物流的重要戰略支柱。然而，川普政府一方面推動440億美元的「阿拉斯加液化天然氣」（Alaska LNG）計畫，欲削弱亞洲市場對俄羅斯能源的依賴，另一方面又尋求俄方的技術支援，形成了矛盾的局面。

俄羅斯目前是全球唯一擁有核動力破冰船船隊的國家，這些船艦對北極航運至關重要。峰會上，川普力推的另一項計畫「Qilak液化天然氣」（Qilak LNG）也備受關注，目標年產400萬噸，鎖定亞洲市場。

白宮未回應相關置評要求，俄方則保持沉默。這場能源與地緣政治交織的會談，不僅關乎阿拉斯加的未來，也牽動全球對北極資源的爭奪。