掃到颱風尾？　美財長貝森特：普普會若失敗將升高印度2級關稅

記者葉國吏／綜合報導

美國財政部長貝森特警告，川普政府可能進一步提高對印度的二級關稅，視15日美俄在阿拉斯加針對烏俄戰爭的談判結果而定。

美國與印度的關稅爭端本月升溫。川普已在印度的25%對等關稅基礎上再加碼25%，原因是印度持續向俄羅斯購買石油與武器。俄羅斯石油如今佔印度原油進口的比重已從2021年的3%暴增至近40%，這讓美國對印度的制裁動作更加強硬。貝森特甚至暗示，如果美俄談判未能順利，二級關稅可能還會再升高。

然而，川普的關稅策略並非毫無爭議。一些專家指出，對印度課徵50%的關稅將使其成為美國關稅最高的亞洲貿易夥伴，形同貿易封鎖。此舉可能重創印度的紡織、珠寶等出口主力產業，進而拖累整體經濟成長。另一方面，印度則在農產品和乳製品關稅問題上寸步不讓，成為美印貿易談判的最大阻力。

在美俄談判與美印貿易爭端的雙重壓力下，歐洲的角色也備受討論。貝森特批評歐洲未積極加入美國的制裁行動，只是「站在一旁說教」。他呼籲歐洲採取更強硬的立場，與美國一起對俄羅斯施壓。至於印度如何應對川普的關稅攻勢，本月25日的美印新一輪談判或許能揭曉答案。