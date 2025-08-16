亞航無預警「仁川改降金浦」！乘客看窗外傻眼　航空公司回應了

▲機長廣播抵達仁川，乘客看窗外傻眼「這裡明明是金浦」，亞洲航空說話了。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

亞洲航空（AirAsia）一架編號D7506的航班原定13日飛往南韓仁川機場，不料降落後旅客才發現抵達的是金浦機場，事前沒有任何廣播通知，空服員發現後也露出驚訝的表情。對此，亞洲航空14日解釋，飛機由於安全與加油需求，機長才決定臨時降落在金浦。

綜合韓媒報導，亞航編號D7506航班13日從馬來西亞吉隆坡起飛，原定於13日晚間7時50分抵達仁川機場，不料飛機在快要抵達仁川機場時，受到當地空域的惡劣天氣影響，只好在仁川機場附近不斷盤旋，直到13日晚間8點08分降落在金浦機場。

有乘客回憶，他們當時聽見廣播宣布已抵達仁川機場，許多人都拿好行李準備下機，直到有人看了窗外的景象後，突然大喊「這不是仁川機場」，空服員聽了也一臉錯愕。按照慣例，若遇臨時改降，機組人員通常會透過廣播說明，但當時機上完全沒有任何通知。

D7506航班後來在金浦停留了大約2小時，直到13日晚間10點才再度起飛，並於晚間11點抵達仁川機場。亞航14日解釋，當時仁川機場因惡劣天氣導致交通壅塞，D7506因此不斷在空中盤旋等待，機長基於安全與加油需求，才決定先降落金浦，將向受影響乘客提供旅行優惠票券作為補償。