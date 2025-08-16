　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹麥籍油輪撞高雄港破裂　交部修法明定水域施工浮標規格

▲▼依蜜莉油輪擦撞高雄港導致船體右傾。（圖／運安會提供）

▲依蜜莉油輪擦撞高雄港導致船體右傾。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

丹麥籍油品船「依蜜莉輪」（TORN EMILIE）2022年2月從高雄二港口進港時，不慎擦撞防波堤導致船體破裂。交通部近日修正「航路標識設置技術規範」，增訂水域施工區域或作業區域邊界應使用特殊浮標，及其尺寸、燈質，確保船舶識別施工範圍。

丹麥籍油品船「依蜜莉輪」2022年2月滿載7噸多煉油原料「石油腦」從高雄二港口進港時，不慎擦撞防波堤南堤，造成船體破裂，第1、第5船艙受損進水，所幸船上7噸多煉油原料「石油腦」未外洩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會事後調查發現，其中一項風險為引水人未確實熟悉二港口舊南堤拆除工程進度，且我國航路標誌設置技術規範也未律定燈浮標之尺寸及燈光能見距等規格，導致施工廠商及監造廠商無相關規範可循，警示燈浮標功能受限。

交通部蒐集國際航標協會（IALA）相關規範與指引，及美國、日本等航路標識相關規範，近日修正「航路標識設置技術規範」，增訂水域施工區域或作業區域邊界應使用特殊浮標，及其尺寸、燈質及公稱光程相關規定，明確水域海事工程施工區域範圍標記，確保船舶識別施工範圍。

此次「航路標識設置技術規範」修正內容，針對水域施工區域或作業區域邊界使用的特殊浮標，規定須符合特定尺寸、燈質及公稱光程規定，包括浮標浮筒直徑至少2公尺以上；應設置頂標，且頂標邊長至少應為浮筒直徑33%；燈質應為黃色單閃光，公稱光程至少二浬，如設置複數浮標時，所有浮標燈質應一致且同步閃爍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風天失蹤！台中男3天後找到了　家屬悲慟認屍
川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」　喊話澤倫斯基簽協議
25歲高雄男叫不醒！摩鐵員工急報案　警破門見「驚人一幕」
救妻小3度跳坑「意外險恐不賠」　金管會曝適用1法：可理賠80
慢性腎病「2年後飆破300萬人」　醫揭3原因：三高族要長期追

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

網傳光電板「無法掩埋燃燒拆解」？查核中心：9成↑材料可回收

丹麥籍油輪撞高雄港破裂　交部修法明定水域施工浮標規格

「親家」的注音是什麼？正解曝光　網愣：ㄣ去哪了

Melody當英文老師！　吸金超過2000萬

今明37℃　2「熱帶擾動」醞釀有不確定性

熱帶擾動可能成颱　專家：水氣增多、不穩定度增大

準男大生爬「大同山電塔」拍照被電死　李怡貞嘆：影音影響超預期

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

網傳光電板「無法掩埋燃燒拆解」？查核中心：9成↑材料可回收

丹麥籍油輪撞高雄港破裂　交部修法明定水域施工浮標規格

「親家」的注音是什麼？正解曝光　網愣：ㄣ去哪了

Melody當英文老師！　吸金超過2000萬

今明37℃　2「熱帶擾動」醞釀有不確定性

熱帶擾動可能成颱　專家：水氣增多、不穩定度增大

準男大生爬「大同山電塔」拍照被電死　李怡貞嘆：影音影響超預期

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

野狗狂追！騎士嚇到「急催油門」自撞休旅車　機車撞爛人送醫

肯定雙普會談！　克宮：美俄將攜手尋找和平方案

野貓突闖入！花蓮自小客「閃貓失控翻車」　4大3童受傷送醫

快訊／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍　家屬悲慟認屍

冷調木質控請收藏！沉穩又神秘8款雪松香水值得入手

賓士違規左轉撞小客車！零件噴滿地　倒楣騎士慘被擊落畫面曝

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」　喊話澤倫斯基簽協議

2男衝酒行「巨大鐵槌」砸店！超慘畫面曝　闆娘前男友幹的

家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

購美軍備「商售」可列台美貿易額　綠委：納談判籌碼爭取更有利條件

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

生活熱門新聞

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

男爬電塔拍照亡　李怡貞聯想到1事

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

青鳥代替台大學生發文反核　百人嗆翻

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她！過來人1招解鎖

家長「偷渡小孩」看鬼滅還罵人　影城怒了

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

尪「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

更多熱門

相關新聞

高雄港工安意外！男遭堆高機猛撞慘死

高雄港工安意外！男遭堆高機猛撞慘死

高雄港傳出重大工安意外！12日14時02分許，長榮S1碼頭船邊處，裝卸公司堆高機正在船邊作業時，不慎撞及指揮調度工作人員49歲鍾男。現場工作人員見狀後馬上通報求助，但經救護人員現場判斷，鐘男已沒有生命跡象，無法送至醫院救治。全案依過失致死罪移請檢察官偵辧及刑事相驗。

高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

畫面曝光！高雄港吊車翻覆撞貨船　2貨櫃落海

畫面曝光！高雄港吊車翻覆撞貨船　2貨櫃落海

吊臂突斷裂！高雄港吊車翻覆撞貨船

吊臂突斷裂！高雄港吊車翻覆撞貨船

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

關鍵字：

丹麥籍油輪高雄港浮標依蜜莉輪

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

國產「MG G50 Plus」MPV試駕

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面