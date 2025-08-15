人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

<br>

記者陳冠宇／北京報導

在官方政策的支持下，機器人成為大陸近年重點發展產業之一，與此同時，大學院校也積極投入相關研究。逾百支大陸的大學賽隊參與正在舉行的「2025世界人形機器人運動會」，秀出田徑機器人、桌球機器人、籃球機器人等研究成果，也藉此與同行切磋交流。

號稱是全球首個為人形機器人舉辦的綜合性競技賽事，「2025世界人形機器人運動會」8月14日至17日在北京舉行，共有來自全球16國的280支參賽隊伍與會，其中包括192支大學賽隊及88支企業賽隊。

▲「rera一隊」的田徑機器人。（圖／記者陳冠宇攝）

「rera一隊」由12名北京信息科技大學的大學生組成，團隊成員擁有自主建圖及機器人設計、裝配、調試能力，他們所使用的「加速進化」T1兩足人形機器人，擁有運動學優勢，可參加100公尺、400公尺賽跑及100公尺障礙賽。

該團隊成員李同學表示，這是首屆人形機器人運動會，他們參賽就是為了來體驗一下，同時，在比賽過程中，可以與其他大學和各機器人公司進行交流，這對他們的人脈、技術等方面都受益匪淺。

他們的田徑機器人在15日上午的1500公尺賽跑中表現並不理想，李同學坦承，這台機器人與原本的預期有些差距，「速度確實慢了一些」，不過團隊更重在參與。他並提到，機器人是由人類創造，未來希望機器人與人類可以共同創造更美好的世界、更美好的未來。

▲民眾與桌球機器人互動。（圖／記者陳冠宇攝）

在外圍賽當中，展示著一台由北京大學與北京智源人工智能（人工智慧）研究院聯合研發的桌球機器人，吸引許多民眾與它進行對打互動。這款桌球機器人主要是透過機器視覺去感知桌球球體，然後做出提前預測，將精確的落點快速發給機器人，以實現短時間的揮拍回擊。

智源研究院研究員李相龍介紹，該機器人的特色是運動快速，本體由多個關節組成，底下是一個二軸的模組，上面是一個工業機器人的機械手臂，從收到指令到揮拍僅需約0.3秒。

李相龍坦言，由於桌球運動相當考驗腦、手、眼的快速認知協調，對於敏捷性的要求非常苛刻，這也使桌球機器人的研究更具挑戰性；目前機器人揮拍的速度與準確性還不夠高，在於團隊對機器人的訓練有限，即大多來自於發球機的訓練數據，這是他們下一階段需要攻克的目標。

▼由大陸各大學研發的籃球機器人，進行現場表演。（圖／記者陳冠宇攝）