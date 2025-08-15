醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

▲醫師娘偷吃清潔隊員後斷絕聯絡，男方竟在社群曝光兩人在百貨停車場車震。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名醫師娘與清潔隊員發展婚外情，遭發現後仍努力修復夫妻關係，沒想到卻遭清潔隊員於社群公開發文揭露私密情節與個人資訊，引發名譽與隱私爭議。法院審理後近日判清潔隊員須賠償8萬元，並於臉書刊登判決啟事以恢復醫師娘名譽，全案可上訴。

判決指出，該名醫師娘2022年底認識清潔隊員，對方頻頻示好並傾訴婚姻不睦。醫師娘當時因胞妹過世情緒低落，一時失慮與其發展婚外情，卻於2023年被丈夫發現後，感到懊悔並主動斷絕聯繫清潔隊員，試圖拯救婚姻但最終仍於同年9月離婚。

未料分手後，清潔隊員於2024年7月在臉書公開發表貼文附上女方照片，「因為我跟我女友『太飢渴』所以約在百貨停車場內做愛」，「我的女友有兩間安養中心，我幹嘛過得這麼累，我只要在床上把她安撫好就可以了」、「我一個撿垃圾的人可以被醫生娘看上，也算是很光榮」等語暗示經濟利益關係。此舉引起醫師娘強烈不滿，提告要求賠償30萬元並恢復名譽。

清潔隊員辯稱其貼文內容屬於過往事實的客觀陳述，婚外情本就屬已公開資訊，且經法院判決確認。然而法院認定，即便陳述部分屬實，仍足以讓外界認定對象為醫師娘，且相關內容涉及個人私德並非公共事務，已嚴重侵害名譽與隱私。

新竹地院審酌雙方經濟狀況與事件影響，認定清潔隊員於分手後發文具報復性質，判其須賠償8萬元，並在個人臉書公開刊登判決啟事1日，以昭公信。判決尚可上訴。