　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲醫師娘偷吃清潔隊員後斷絕聯絡，男方竟在社群曝光兩人在百貨停車場車震。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名醫師娘與清潔隊員發展婚外情，遭發現後仍努力修復夫妻關係，沒想到卻遭清潔隊員於社群公開發文揭露私密情節與個人資訊，引發名譽與隱私爭議。法院審理後近日判清潔隊員須賠償8萬元，並於臉書刊登判決啟事以恢復醫師娘名譽，全案可上訴。

判決指出，該名醫師娘2022年底認識清潔隊員，對方頻頻示好並傾訴婚姻不睦。醫師娘當時因胞妹過世情緒低落，一時失慮與其發展婚外情，卻於2023年被丈夫發現後，感到懊悔並主動斷絕聯繫清潔隊員，試圖拯救婚姻但最終仍於同年9月離婚。

未料分手後，清潔隊員於2024年7月在臉書公開發表貼文附上女方照片，「因為我跟我女友『太飢渴』所以約在百貨停車場內做愛」，「我的女友有兩間安養中心，我幹嘛過得這麼累，我只要在床上把她安撫好就可以了」、「我一個撿垃圾的人可以被醫生娘看上，也算是很光榮」等語暗示經濟利益關係。此舉引起醫師娘強烈不滿，提告要求賠償30萬元並恢復名譽。

清潔隊員辯稱其貼文內容屬於過往事實的客觀陳述，婚外情本就屬已公開資訊，且經法院判決確認。然而法院認定，即便陳述部分屬實，仍足以讓外界認定對象為醫師娘，且相關內容涉及個人私德並非公共事務，已嚴重侵害名譽與隱私。

新竹地院審酌雙方經濟狀況與事件影響，認定清潔隊員於分手後發文具報復性質，判其須賠償8萬元，並在個人臉書公開刊登判決啟事1日，以昭公信。判決尚可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房價要崩了？他預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日
快訊／大牙發文　19字洩離婚心聲
醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　兇手逃死判無期！家屬：一輩子的痛

19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了

南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」　陳致中發聲了

涉貪辯「有收沒要」、「人生導師拒收錢」　台電2廠長起訴續押禁見

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

白狼之子張瑋侵占公款逃漏稅拒入監　警發查緝專刊！正面照曝光

捷運車廂內耍特技！屁猴坐單車椅「來回嚕」　馬戲團練平衡影片曝

酒後回到家「想起開關沒關」泥醉出門撞死騎士　賠600萬換緩刑

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　兇手逃死判無期！家屬：一輩子的痛

19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了

南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」　陳致中發聲了

涉貪辯「有收沒要」、「人生導師拒收錢」　台電2廠長起訴續押禁見

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

白狼之子張瑋侵占公款逃漏稅拒入監　警發查緝專刊！正面照曝光

捷運車廂內耍特技！屁猴坐單車椅「來回嚕」　馬戲團練平衡影片曝

酒後回到家「想起開關沒關」泥醉出門撞死騎士　賠600萬換緩刑

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

災後送暖！武陵外役監攜手鹿野鄉　收容人捲袖助重建家園

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

大牙離婚被酸「沒人煮飯給妳吃」　火大反擊：我有餓死嗎？

黃博多好投壓制、高宇杰關鍵安打　中信兄弟大巨蛋2比1險勝富邦悍將

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

社會熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

桃園「40公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

通緝白狼之子張瑋　判刑1年定讞後落跑

國民黨反罷免宣講網友嗆一次斃命

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

更多熱門

相關新聞

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸告藥局

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸告藥局

中國廣東近日發生一起因掃碼失敗導致婚外情曝光的悲劇，一名男子發影片控訴，他去陽江市大參林藥店平岡分店買避孕藥，但因付款掃碼失敗，店員竟根據會員資料打給他妻子請求付款，導致他出軌的事曝光，讓他氣得報警，揚言追究藥局責任。

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員籲市民包容體諒

「暴力零容忍」！黃偉哲夫人慰問受傷清潔隊員籲市民包容體諒

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

富二代偷吃保姆　元配怒分一半財產

富二代偷吃保姆　元配怒分一半財產

關鍵字：

停車場醫師娘清潔隊員出軌偷吃車震小王

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面