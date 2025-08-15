高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

▲高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了，可愛造型曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違一年，高雄市輪船公司攜手2025最新人氣聯名IP「KAKAO FRIENDS」盛大登場，今（15）日起棧貳庫首航，可愛的RYAN船長和KAKAO FRIENDS夥伴們登上渡輪船身，亮眼吸睛的圖樣讓不少民眾於岸邊、海上搶拍照，搭配高雄港藍天白雲美景，開航隨即造成一波搶搭風潮。

高雄輪船公司今年首創「KAKAO FRIENDS」雙主題航班，今日正式首航，旗福二號換上全新「KAKAO FRIENDS」可愛外觀，由RYAN船長帶領和KAKAO FRIENDS船員夥伴們一起快樂出航，亮眼吸睛的圖樣吸引民眾前往搶拍，預料將興起一波搶搭風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼可愛的RYAN化身船長，和KAKAO FRIENDS夥伴們登上渡輪船身。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日首航後，也同步展開旗福二號「海上巴士」集章探險活動，遊客只要登船即送KAKAO FRIENDS集章護照，集滿6枚限定印章（棧貳庫、海上巴士、旗津沙灘吧、高雄燈塔、旗津天后宮、旗津貝殼館），即可兌換限量聯名磁磚磁鐵乙個。

「KAKAO FRIENDS」主題渡輪全票80元，半票優惠適用兒童、長者及身障旅客，首航起前三日8/15-8/17，每日前200名棧貳庫登船旅客，再加碼贈送限量KAKAO FRIENDS角色手持扇1只。

另外，渡輪公司也推出金棧遊港「KAKAO FRIENDS」主題遊港船 8/23至9/14金棧遊港試營運期間，每週六（夕陽線）、週日（亞灣線），與萌系夥伴們一起暢遊港灣美景。

▲「KAKAO FRIENDS」渡輪造型可愛，只要80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

遊港船航程1小時，現場將由專業導覽老師隨船詳細解說高雄港內歷史文化，每位登船旅客高雄輪船公司加碼贈送「限量KAKAO FRIENDS彈珠汽水乙瓶」，試營運期間票價200元起／人（80席座位，滿20人即可開航），一次飽覽亞洲新灣區、中島商港區等經典港景。

高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，輪船公司一直致力於提供安全、舒適、創新的海上交通服務。自2022年起，首次引進人氣IP合作，並透過經濟部計畫與工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」。

2024再與日本《名偵探柯南》合作掀起話題，今年特邀韓國《KAKAO FRIENDS》攜手，打造雙主題航班與豐富特色活動，相信一定會為旅客帶來滿滿驚喜與回憶。