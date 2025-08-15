　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

▲▼高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了，可愛造型曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違一年，高雄市輪船公司攜手2025最新人氣聯名IP「KAKAO FRIENDS」盛大登場，今（15）日起棧貳庫首航，可愛的RYAN船長和KAKAO FRIENDS夥伴們登上渡輪船身，亮眼吸睛的圖樣讓不少民眾於岸邊、海上搶拍照，搭配高雄港藍天白雲美景，開航隨即造成一波搶搭風潮。

高雄輪船公司今年首創「KAKAO FRIENDS」雙主題航班，今日正式首航，旗福二號換上全新「KAKAO FRIENDS」可愛外觀，由RYAN船長帶領和KAKAO FRIENDS船員夥伴們一起快樂出航，亮眼吸睛的圖樣吸引民眾前往搶拍，預料將興起一波搶搭風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼可愛的RYAN化身船長，和KAKAO FRIENDS夥伴們登上渡輪船身。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日首航後，也同步展開旗福二號「海上巴士」集章探險活動，遊客只要登船即送KAKAO FRIENDS集章護照，集滿6枚限定印章（棧貳庫、海上巴士、旗津沙灘吧、高雄燈塔、旗津天后宮、旗津貝殼館），即可兌換限量聯名磁磚磁鐵乙個。

「KAKAO FRIENDS」主題渡輪全票80元，半票優惠適用兒童、長者及身障旅客，首航起前三日8/15-8/17，每日前200名棧貳庫登船旅客，再加碼贈送限量KAKAO FRIENDS角色手持扇1只。

另外，渡輪公司也推出金棧遊港「KAKAO FRIENDS」主題遊港船 8/23至9/14金棧遊港試營運期間，每週六（夕陽線）、週日（亞灣線），與萌系夥伴們一起暢遊港灣美景。

▲▼高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「KAKAO FRIENDS」渡輪造型可愛，只要80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

遊港船航程1小時，現場將由專業導覽老師隨船詳細解說高雄港內歷史文化，每位登船旅客高雄輪船公司加碼贈送「限量KAKAO FRIENDS彈珠汽水乙瓶」，試營運期間票價200元起／人（80席座位，滿20人即可開航），一次飽覽亞洲新灣區、中島商港區等經典港景。

高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，輪船公司一直致力於提供安全、舒適、創新的海上交通服務。自2022年起，首次引進人氣IP合作，並透過經濟部計畫與工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」。

2024再與日本《名偵探柯南》合作掀起話題，今年特邀韓國《KAKAO FRIENDS》攜手，打造雙主題航班與豐富特色活動，相信一定會為旅客帶來滿滿驚喜與回憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
變天時間曝！雨彈再炸　2熱帶擾動醞釀
快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院
富邦悍將賽前突宣布教練團異動！
白狼之子張瑋被通緝　正面照曝光
扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳
股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵
新北2區預售交易量暴跌9成　專家：反而是好事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

罷團狂打陸配6改4！詹江村「唯獨歧視陸配」：各國外配都是4年

台中28歲男菸齡10年突胸痛！衝醫院確診急性心肌梗塞

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

罷團狂打陸配6改4！詹江村「唯獨歧視陸配」：各國外配都是4年

台中28歲男菸齡10年突胸痛！衝醫院確診急性心肌梗塞

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

備戰經典賽！中華隊明年1月國訓中心開練　曾總讚設施全到位

韓女星來台「收粉絲花海禮物全丟」　她掀真面目勸：不要再買了！

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

富邦悍將新洋投尋覓受阻　領隊林華韋證實本季4洋投底定

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

林智勝下周作客台東：上次是2005...突想起好久沒回桃園

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

更多熱門

相關新聞

男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見毒品

男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見毒品

高雄市一名25歲廖姓男子今（15）日到摩鐵休息，退房時卻聯繫不上，房務人員緊急報警，警消到場開房門，發現廖姓男子睡得很沉，救護人員叫醒他後，並無受傷或不適，警方則在桌上發現K他命，近一步搜查皮夾和車輛後，也查獲大麻，廖男當場被上銬逮捕，警詢後移送地檢署偵辦。

高雄轎車右轉不禮讓！18歲騎士遭撞飛

高雄轎車右轉不禮讓！18歲騎士遭撞飛

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

即／高雄水公司員工遭蜂螫傷　2人急送醫

即／高雄水公司員工遭蜂螫傷　2人急送醫

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

關鍵字：

高雄KAKAOFRIENDS渡輪

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面