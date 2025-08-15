玩家提告《王者榮耀》　質疑匹配機制「故意配弱隊友」

▲王者榮耀。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島律師孫千和是騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》的玩家，他認為遊戲內的匹配機制不公平，連勝後就會配到很強的對手或是很弱的隊友，質疑存在「算法黑箱」，於是將騰訊告上法院，要求公開遊戲匹配算法機制。

根據《澎湃新聞》報導，孫千和表示，最初她的想法很簡單，感覺《王者榮耀》遊戲匹配機制不公平，連勝之後就會匹配很強的對手，但只要連敗多場，對手就會變成較弱水平，隨便操作都能獲得勝利，背後可能存在「算法黑箱」。

案件在8月12日於深圳開庭，孫千和說，訴訟不代表她和《王者榮耀》或騰訊是對立的，相反，她非常熱愛這款遊戲，「作為新興領域，遊戲和平台的算法問題，目前外界的關注度依舊不夠，許多不合理的機制依舊有待挖掘，這也是我起訴的原因。」

孫千和在訴狀中提到，《王者榮耀》的對局匹配機制十分不透明，當連勝幾局之後，就會匹配到很弱的隊友和很強的對手，從而輸掉下一局，甚至連輸，輸輸贏贏如此反覆，直到勝率趨近於50%。

孫千和認為，互聯網公司的訊息壁壘帶來訊息繭房，使用戶活在混沌之中，這是很危險的，讓困在算法中的人們走出來，最好的方式是公開算法，騰訊作為大型互聯網企業應當堅持技術向善，應該將公共安全和社會責任納入算法考量，而不是一味將算法視作競爭壁壘和盈利工具。

騰訊在庭上否認了孫千和的結論，根據騰訊展示隨機抽取的多位玩家勝率情況顯示，玩家A當前賽季71場比賽勝率為70.4%，全部比賽752場勝率為76.1%；玩家B當前賽季79場勝率為68.4%，全部比賽2398場勝率71%；玩家C當前賽季94場勝率88.3%，當前賽年472場比賽勝率81.6%等。以上玩家勝率均不在50%左右。

騰訊表示，這些證據表明「控制玩家勝率在50%」的描述與事實不符。

騰訊還在答辯時指出，《王者榮耀》的匹配機制，是騰訊針對「如何在較短時間內，精準識別並匹配十位實力相近的玩家，促成一場勢均力敵的公平對戰」 這一技術挑戰，所研發的技術應對方案。這套保密技術方案，能為騰訊在遊戲服務市場帶來相應的競爭優勢，屬於騰訊的技術秘密。

騰訊強調，若強制要求騰訊公開《王者榮耀》遊戲匹配機制的技術方案和技術細節，既不利於維護公平有序的市場環境，也不利於促進遊戲行業的技術創新。

騰訊還說，如進一步公開匹配機制背後的技術方案和技術細節，相關技術細節將可能成為黑產的作弊說明書，遭到部分惡意玩家與黑產的濫用，嚴重破壞了遊戲對局環境，最終損害廣大正常遊戲玩家的利益，「在討論匹配機制的公開問題時，也必須充分考慮匹配機制公開後所必然帶來的負面影響。」

該案並未在現場宣判，但網路上的討論非常熱烈，許多人都對孫千和表達支持，認為騰訊的匹配機制的確有問題，「每一場都分配垃圾隊友給我，一定有問題！」「掛網、擺爛的隊友每場都有，機制明顯有問題。」「輸也要輸得明白，公布算法！」

但也有不少人反對公布算法，「菜就多練，不要怪匹配機制，同樣機制，為什麼人就能打上去？」「公開算法唯一好處就是利好工作室。」「連勝就是自己打打好，連敗就怪機制。」「公開了不怕出現外掛嗎？」