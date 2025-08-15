想賺6萬元卻倒賠15萬元　車手下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）為低收入戶，為了賺取6萬元報酬，他加入詐團擔任車手，並在去年5月間依照詐團指示與受害者碰面，卻在準備收取30萬元款項時，被早就埋伏在一旁的警員逮捕。台南地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿強有期徒刑1年。

▲阿強為了6萬元報酬擔任車手，結果不僅沒拿到報酬，還要賠償受害者15萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強透過網路加入詐騙集團，並擔任出面向受害者收取贓款的車手；該詐團成員以假投資方式欺騙受害者，但由於受害者1個月前已經交付過款項，早就發現異狀並報警處理，沒想到詐團再度找上門，受害者便將此事告知警方，經討論後決定先假裝答應會依照約定交付30萬元。

接著，詐團指示阿強前往指定地點與受害者碰面，等到阿強準備收下30萬元時，埋伏在一旁的警員立刻上前將人逮捕。阿強落網之後，對於擔任詐團車手一事均坦承不諱。

台南地院法官認為，阿強不思以正當途徑賺錢，反而加入詐團擔任車手，嚴重破壞人際之間的信賴關係，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，也與受害者成立調解，同意分期賠償15萬元，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。