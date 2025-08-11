創新緩和醫療照護模式！運用VR沈浸感互動性　為末期病人圓夢

▲心蓮病房邀請心理學家、虛擬實境圓夢療法創始人胡潔玲博士，以臨床實例分享「心願成真：虛擬實境陪伴生命的最後旅程」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在緩和醫療領域，虛擬實境(VR)逐漸晉身為陪伴、溝通與療癒的新語言。花蓮慈濟醫院心蓮病房邀請心理學家、虛擬實境圓夢療法創始人胡潔玲博士，以臨床實例分享「心願成真：虛擬實境陪伴生命的最後旅程」、奇美醫院安寧緩和醫學專科醫師謝宛婷分享以VR促進民眾預立醫療照護諮詢成效，花蓮慈院鄭偉君醫師以「戴上VR．釋放醫學生的同理心」分享教學經驗。

花蓮慈濟醫院成立心蓮病房，推動緩和醫療至今剛滿29周年，繼7月26日舉辦「善終的選擇，舒適進食及Namaste Care工作坊」，8月9日舉辦「虛擬實境在緩和醫療的運用」工作坊，探討VR在緩和醫療領域的應用，第一階段有166人透過視訊與在心蓮病房實體課學員一起參加研習，聆聽胡潔玲博士、謝宛婷醫師、鄭偉君醫師分享經驗，由王英偉教授主持。第二階段課程由在心靈病房的學員分四組實作「虛擬實境在安寧療護中的應用技巧與角色體驗」。

▲「虛擬實境在緩和醫療的運用」工作坊，探討VR在緩和醫療領域的應用，由王英偉教授主持。

課程一開始，胡潔玲博士則分享8日下午與花蓮慈醫院心蓮病房居家安寧團隊陪伴病友透過VR圓滿到北濱走一趟地念想。這位病友在生病前即是一位熱愛且大力推動帆船運動的人，照護團隊原本一直想帶他到北濱海岸圓夢，可惜身體近況不合適，於是改由VR幫忙。

▲台南奇美醫院的謝宛婷醫師（螢幕右上角）透過視訊分享，因為有VR影片的幫忙，民眾透過模擬疾病末期情境，勇敢的面對遇立醫療的決定。

透過VR體驗，原本心情低落的的病人，露出了笑容，閒談他所見的北濱風景，雖然他認為少了帆船有些可惜，但他與護理師、心理師的對話中，提到他過去的經歷，以及對花蓮縣帆船運動的期待。在照護團隊離開時，還親切說了「再見」，這對於照護團隊來說是一大突破，與病人的距離又更進一步。

▲花蓮慈濟醫院麻醉部鄭偉君醫師分享，醫學生在虛擬病人身上了解如何去傾聽，培養同理心。

胡潔玲也以她在香港運用VR在緩和醫療的照護經驗，在這過程因有VR頭戴式裝置，立體的全景視角，帶給病人更高的沉浸感、更強的互動性，她指出，在近期的相關研究中，VR運用在緩和醫療上可用性高，具可行性、可接受性、安全，且有效改善多種症狀，最重要的VR不需要昂貴的器材。而且在Youtube頻道即可找到合適的VR影片。

▲胡潔玲博士說明VR實作要領，由羅彥宇院長示範帶VR頭戴式裝置，操作體驗。

在實作課程，胡潔玲也提供VR四部曲講義，指導學員從自我介紹、與病人互動選擇影片、虛擬實境體驗過程的引導技巧，體驗結束後交流等。王英偉教授指出，對於安寧照護團隊來說，VR的應用，讓團隊有更多的方式與病人溝通，達到陪伴關懷、療癒的目的。

半天的課程雖短，謝宛婷醫師的分享，因為有VR影片的幫忙，民眾透過模擬疾病末期情境，勇敢的面對遇立醫療的決定。在鄭偉君醫師的分享中，醫學生在虛擬病人身上了解如何去傾聽，培養同理心。神經科疾病專家，台東聖母醫院院長羅彥宇醫師也全程參與，學員涵蓋醫師、護理師、心理師、社工師、照顧服務員，希望藉由科技的力量，為照護末期病人注入新力量，發展多元陪伴方式。

