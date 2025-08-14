　
社會 社會焦點 保障人權

喝乾威士忌險打死人！超粗「混血89」正面曝光　肌肉撐爆汗衫

▲▼英國,楊博儒。（圖／記者許權毅攝）

▲綽號「英國」楊姓男子今年5月替人討債時，差點踢死一名余男，今日出庭時，一身肌肉差點撐爆白汗衫。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名綽號「英國」的楊姓男子，被友人找去暴力討債，結果楊男把一名余男打到重度昏迷，被依殺人未遂起訴。身材健壯的楊男，在IG、抖音平台自稱是「台中來的英國人」、自嘲是「89」，今日出庭時，楊男身形對比社群照片又更壯，幾乎把白汗衫要撐爆，自稱事發當天，是因為喝了3種酒，威士忌喝乾2瓶，才一時失控，沒有殺人犯意。

楊男自稱現在經營自媒體，當網紅。翻開楊男社群平台，常常拍攝豪車、招待所極樂生活，講著一口流利台語，對比歐美臉龐，讓許多網友大笑感覺好違和，也稱讚楊男台語講得真道地。

▲▼ 。（圖／）

▲楊男跟法官說，自己現在經營自媒體，收入不固定。（圖／翻攝楊男IG）

今年5月10日，楊男被綽號「判官」的洪姓男子，找去與一名余男談判，一行人跑到太平區一間摩鐵，結果洪男自行先離去，楊男跟小弟藍姓少年與余男發生爭吵，余男要落跑時，被楊男踢踹頭部，導致余男重度昏迷，警方循線將人逮捕到案，檢方依殺人未遂起訴楊男。

全案今天審理，先前已遭收押的楊男，被法庭押解至台中地院出庭，身形壯碩的楊男，肌肉就快要把白汗衫也撐爆。

藍姓小弟今日出庭作證，稱事發當下是楊男跟余男在吵架，自己僅是在旁勸架，並聽從楊男指示從車上拿出西瓜刀，但現場人員都沒有使用。藍姓少年證稱，當天先到楊男家時，就看到楊男已經喝光2瓶玻璃瓶的「厚的」（意指威士忌），楊男酒後情緒不好，加上跟余男有肢體衝突，才會失控。

▲楊男當時見到被害人余男要從摩鐵落跑，把人拉回來猛打。（圖／記者許權毅攝）

楊男則說，自己沒有要致余男於死地，沒有殺意，是自己酒後控制不了，又跟被害人有肢體衝突。事發前一晚，就開始喝了冰結、紅酒以及威士忌，酒有混到，才會控制不了，若自己有殺意，應該會拿起西瓜刀使用。

檢方認為，楊男有妨害自由前科，且執行完畢5年內再犯，主張累犯加重其刑，楊男不是不用刀械，而是來不及使用，被害人落跑時，已經被打到無反應，楊男仍繼續攻擊；楊男辯護律師認為，楊男並無殺人犯意，是酒後一時情緒失控氣憤，請求變更法條為傷害罪。

楊男最後說，希望法院從輕量刑，案件沒有同案在逃，沒有串證可能，也不可能丟下病母逃亡，希望法院給予交保。審判長簡芳潔諭知，全案辯論終結，預計10月宣判。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台中殺人未遂英國混血89肌肉

