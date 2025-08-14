拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞威脅對前總統拜登次子杭特（Hunter Biden）提起逾10億美元（約新台幣300億）的鉅額訴訟，起因於杭特在本月稍早的訪談中聲稱，已故的性犯罪者「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾為梅蘭妮亞與川普牽線搭橋。

BBC報導，梅蘭妮亞法律團隊發出律師函，指控杭特說法「完全不實、惡意中傷、構成誹謗且帶有煽動意圖」，要求立即撤回相關言論並公開道歉，否則將面臨逾10億美元的天價賠償。

這起風波源於杭特接受紀錄片製作人卡拉漢（Andrew Callaghan）專訪時的爭議發言，他當時稱，「艾普斯坦將梅蘭妮亞介紹給川普，這些人際關係網絡極其廣泛且根深蒂固」，且聲稱未公開的艾普斯坦相關文件將對川普帶來不利影響。

梅蘭妮亞律師痛批杭特長期「利用他人名聲謀取私利」，指控他重複散布不實消息純粹為了「博取關注」，已對第一夫人造成「巨大財務與名譽損失」。

事實上，根據《哈潑時尚》2016年的報導，梅蘭妮亞於1998年11月在一場由模特兒經紀公司創辦人舉辦的派對上初遇川普，當時還因川普「帶著約會對象」而拒絕給出電話號碼。目前並無證據證實兩人是透過艾普斯坦介紹認識，而艾普斯坦已於2019年在獄中等候審判期間輕生身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

