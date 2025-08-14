　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞威脅對前總統拜登次子杭特（Hunter Biden）提起逾10億美元（約新台幣300億）的鉅額訴訟，起因於杭特在本月稍早的訪談中聲稱，已故的性犯罪者「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾為梅蘭妮亞與川普牽線搭橋。

BBC報導，梅蘭妮亞法律團隊發出律師函，指控杭特說法「完全不實、惡意中傷、構成誹謗且帶有煽動意圖」，要求立即撤回相關言論並公開道歉，否則將面臨逾10億美元的天價賠償。

這起風波源於杭特接受紀錄片製作人卡拉漢（Andrew Callaghan）專訪時的爭議發言，他當時稱，「艾普斯坦將梅蘭妮亞介紹給川普，這些人際關係網絡極其廣泛且根深蒂固」，且聲稱未公開的艾普斯坦相關文件將對川普帶來不利影響。

梅蘭妮亞律師痛批杭特長期「利用他人名聲謀取私利」，指控他重複散布不實消息純粹為了「博取關注」，已對第一夫人造成「巨大財務與名譽損失」。

事實上，根據《哈潑時尚》2016年的報導，梅蘭妮亞於1998年11月在一場由模特兒經紀公司創辦人舉辦的派對上初遇川普，當時還因川普「帶著約會對象」而拒絕給出電話號碼。目前並無證據證實兩人是透過艾普斯坦介紹認識，而艾普斯坦已於2019年在獄中等候審判期間輕生身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死
環抱女學生猥褻！　台中公車狼正面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

剛倒進垃圾車「嬰屍秒掉出塑膠袋」！　泰國清潔隊員嚇壞

闖南韓基地「偷拍美軍機設施」　2台男遭判刑不再上訴

快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　多棟建築遭波及

洋基場邊1幕瘋傳！轉播拍下「警察看妹」尷尬了　7秒吸7百萬觀看

美前國務顧問建議「放寬槍枝管制、故宮文物還中國」：重新定義台灣

飛機降落大出包！機長廣播「抵達仁川機場」　乘客一看傻眼：這是哪

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

寶可夢卡之亂！日本麥當勞祭每人限購3套　遇奧客店家可拒賣

北海道2登山客「遭野熊攻擊」！1人當場被拖走　下落不明

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

剛倒進垃圾車「嬰屍秒掉出塑膠袋」！　泰國清潔隊員嚇壞

闖南韓基地「偷拍美軍機設施」　2台男遭判刑不再上訴

快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　多棟建築遭波及

洋基場邊1幕瘋傳！轉播拍下「警察看妹」尷尬了　7秒吸7百萬觀看

美前國務顧問建議「放寬槍枝管制、故宮文物還中國」：重新定義台灣

飛機降落大出包！機長廣播「抵達仁川機場」　乘客一看傻眼：這是哪

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

寶可夢卡之亂！日本麥當勞祭每人限購3套　遇奧客店家可拒賣

北海道2登山客「遭野熊攻擊」！1人當場被拖走　下落不明

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

國際熱門新聞

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

即／台人「拍照打卡」誤闖日本平交道！遭撞死

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

川普強勢接管華府　國民兵今晚起24小時駐守

俄發生強烈爆炸　市中心冒大量濃煙

台遊客闖平交道「死因曝」！日當局啟動調查

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

快訊／美烏歐盟三方會談結束

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

即／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲！

投資人預期Fed降息！美股大漲463點　標普那指再創新高

更多熱門

相關新聞

川普最懂玩！專家曝他派兵進駐華府真正目的

川普最懂玩！專家曝他派兵進駐華府真正目的

美國總統川普下令引用《華府自治法》第740條接管華府特區，引發外界質疑是在搞「小戒嚴」。不過東海大學政治系教授邱師儀分析，川普此舉其實是展現整頓治安的決心，而這種強硬作風，也正是他過去能擊敗賀錦麗的重要原因。

雙普會不談烏克蘭割地　川普力求停火

雙普會不談烏克蘭割地　川普力求停火

232調查結果「恐延遲數周公布」

232調查結果「恐延遲數周公布」

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密 求償9999萬人民幣

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密 求償9999萬人民幣

關鍵字：

美國梅蘭妮亞杭特艾普斯坦訴訟

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面