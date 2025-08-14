中國律師竟來台當訴代　全律會：不可行、不合法

▲圖為台中地院外觀。（圖／記者鄧木卿攝）

文／中央社

律師蔡昆洲在社群平台發文，指奧地利公司來台打官司找中國籍律師擔任訴訟代理人，引發爭議。全國律師聯合會今天表示，法院雖未准許中國律師當訴代，但來台執業不可行、不合法。

律師蔡昆洲昨天在社群平台「Threads」發文表示，在台中地方法院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人，當庭遭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。 蔡昆洲發文指出，在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟，中國籍律師不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。

發文提到，奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台開庭，此立場等同否認「我國法律與制度的獨立性」，嚴重衝擊司法主權。

蔡昆洲發文表示，如果今天容忍，明天就可能開啟先例，讓境外人士繞過資格審查進入「我國司法體系」，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全，這不只是個案，而是台灣律師制度底線被挑戰的警訊。

全國律師聯合會今天向中央社記者表示，經向台中律師公會與蔡昆洲聯繫、查證，因中國律師向法官要求以這家奧地利公司的「公司法務」身分擔任訴訟代理人，由於蔡昆洲知悉此名中國人士的國籍與身分，遂當庭向法官提出異議。

全律會說，兩造於庭上爭辯，法官並未同意准許此名中國律師以公司法務擔任訴訟代理人，但最後接受此名中國律師擔任這家奧地利公司的送達代收人，使法院方便在台灣送達文書給奧地利公司。全律會強調，中國律師若來台灣執行律師業務不可行，絕不合法。