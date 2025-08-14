　
地方 地方焦點

台中東勢山城之光　牛稼莊主廚李浡紳獲廚藝雙金帽獎

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中東勢牛稼莊主廚浡紳紳，運用當地水果特色融入餐廳料理，連續獲得餐飲界最高榮耀金帽獎。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢知名餐廳東勢牛稼莊，致力於全牛料理與傳統客家料理及創意精神完美融合，近期，餐廳行政主廚李浡紳再傳佳績，不僅榮獲2025 FDA優良廚師暨新秀，更是二度奪得金帽獎的傑出代表，成為全台中山城地區唯一擁有雙金帽榮耀的客家主廚，為地方餐飲界寫下傳奇一頁。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

金帽獎素有「廚師界的奧斯卡獎」之譽，是廚藝界最具指標性、最高榮耀的獎項，象徵專業技藝與創意的殿堂。能夠連續獲得此殊榮，對任何廚師而言都是夢寐以求的肯定；而李浡紳不僅達成，更以客家廚師的姿態同登榮耀殿堂，成為業界津津樂道的佳話。令人動容的是李浡紳原本餐飲科班出身，高中即踏上廚藝之路。從最基礎的刀工練習開始，到熟稔各式烹飪技法，他以不畏挑戰的態度，一步步走出屬於自己的舞台。也深刻詮釋了客家硬頸精神，勤奮、堅毅、柔中帶剛。作為少數站上國際榮耀舞台的客家年輕廚師，不僅在傳統餐飲業界闖出名號，他的堅持與突破，不只是對廚藝的執著，更是對客家文化傳承的承諾。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢牛稼莊自創立以來，始終秉持「傳統、創新、結合在地」的理念，讓客家料理以嶄新姿態與世人相見。餐廳不僅保留傳統客家的經典風味，更大膽融合在地食材的元素，從東勢盛產水果入菜到比賽，每一道都蘊含山城的自然氣息與文化底蘊。李浡紳以一道「甘露小炒捲」，將山城盛產的甘露梨包入客家小炒中，再以破布子與客家桔醬，搭配東勢在地百年美東醬油調製成沾醬，獲得評審一致好評。榮獲台中區冠軍，全國總決賽亞軍的殊榮。東勢牛稼莊不只是餐廳，更是一個承載著文化、傳承與情感的美味舞台。用廚藝詮釋愛、以創意翻轉味蕾，更用榮耀將客家料理味傳遞到世界。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中東勢山城之光　牛稼莊主廚李浡紳獲廚藝雙金帽獎

台中東勢山城之光　牛稼莊主廚李浡紳獲廚藝雙金帽獎

李浡紳獲廚藝雙金帽獎

關鍵字：

山城之光，牛稼莊，廚藝，金帽獎

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

