軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「機器狼群」現身高原　陸為攻台巷戰量身打造？

▲▼解放軍公開最新無人化作戰模式，運用機器狼群和無人機蜂群，搭配步兵進行城鎮戰模擬，被認為專為攻台巷戰而生。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍運用機器狼群和無人機蜂群，搭配步兵進行城鎮戰模擬，被認為專為攻台巷戰而生。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍公開最新無人化作戰模式，運用近年積極發展的機器狼群和無人機蜂群，搭配步兵進行城鎮戰模擬。陸媒認為，這場以巷戰為背景的演練明顯就是為攻台而量身打造。

《央視》近日在「攻堅－矢志強軍向一流」的專題報導中以巷戰為演練背景，模擬解放軍進攻敵方據點和防禦敵方無人裝備的場景。其開場以機器狼群打頭陣，專門挑敵方的建築物和塹壕下手，鑽進狹窄空間，把敵人的火力點一個個消滅。此舉讓步兵不用衝在最前面遭受攻擊，而是跟在狼群後面，負責火力支援和占領陣地。

天上的無人機蜂群則像戰場的天眼，不停掃描敵方動向，一旦偵查到敵軍火力點出現，馬上就發動精準打擊。《騰訊軍事》指出，整個戰術的核心就是「無人打前陣，有人控全局」，通過高度協同把巷戰的高傷亡風險降到最低。

▲▼解放軍公開最新無人化作戰模式，運用機器狼群和無人機蜂群，搭配步兵進行城鎮戰模擬，被認為專為攻台巷戰而生。（圖／翻攝自央視）

值得注意的是，報導中的機器狼群並非單打獨鬥，而是分工明確的團隊作戰，分為三種角色各司其職。首先最前面為偵察探測型，身上裝滿了傳感器，能實時收集目標信息，拍下高清圖像傳回指揮部；中間的「射手」為精準打擊型，掛載步槍甚至小型導彈，能對敵方目標實施精確攻擊；最後的後勤擔當綜合保障型能自動跟隨部隊，背著20公斤的物資和彈藥，隨時為前線補給。

分析指出，在未來可能發生的巷戰中，無人機能實時偵察，第一時間鎖定台軍火力點和指揮所，配合機器狼的地面突襲破壞防禦工事，發揮高效率攻擊。此外，無人系統還能執行高危任務，例如進入化學汙染區或者核輻射區域，這樣的靈活性和適應性，已完全顛覆傳統的作戰模式。

▼機器狼現身西部高原訓練。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼機器狼現身西部高原訓練，由三大核心平台偵察探測狼、精確打擊狼和綜合保障狼組成，各司其職形成高效協同的作戰單元應付印軍。（圖／翻攝自騰訊軍事）

事實上解放軍在2024年珠海航展中的無人機展區就已亮相機器狼，經過一年的調整、指令修正，如今已成為協同作戰的要角之一。除了此次官媒公開的城鎮模擬外，日前也被披露機器狼群已在西部高原上進行訓練，同樣包含三大核心平台偵察探測狼、精確打擊狼和綜合保障狼組成，各司其職形成高效協同的作戰單元。

當然出現在西部高原主要針對的就是印度，軍事自媒體「矚望雲霄」指出，在高原複雜地形中，印軍的偵察、火力投送和後勤保障能力都難以與解放軍的無人化集群作戰體系抗衡。而機器狼群的出現，可能徹底改變中印邊境地區的軍事平衡，印度軍隊在面對這一高度智能化、無人化的裝備時，也將面臨技術代差帶來的巨大壓力。

趙露思假公益事件又反轉！

關鍵字：

攻台巷戰機器狼機器狼群大陸軍武軍武

