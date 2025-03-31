不是Andy、HOOK！「最愛YT排行曝光」　網驚：第1名訂閱數不到百萬

▲高雄點公布最愛YT頻道排行。（圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien）



網搜小組／劉維榛報導

大家必追的YouTube有上榜嗎？知名粉專《高雄點 Kaohsiungtien》公布網友們最愛的YouTube榜單，冠軍是訂閱數79萬人的「好味小姐腦波弱」，第2與第3則為「HOOK」和「Ku's dream酷的夢」。文章曝光後，網友直言「真的是愛爆了！一生好味粉啊」，同時也好奇「好味居然還不是百萬YTR，這才是個謎吧？」

《高雄點 Kaohsiungtien》最新公布，2025年最愛YouTube調查，數據是由自家發起的限動留言推薦，並依票數來做排行，第一名由「好味小姐腦波弱」奪下，是不少網友公認YT界模範夫妻；第2名為「HOOK」，零負評形象深受粉絲追隨；第3名則為法國籍百萬網紅「Ku's dream酷的夢」。

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▲好味小姐目前有79萬人訂閱。（圖／翻攝好味小姐腦波弱臉書）

而第4名是開撕眾量級暗黑內幕的Andy老師，他指控經營10年頻道被狠心奪走，對於張家還涉嫌逃漏稅，新北地檢署日前接獲檢舉後分案進行調查，Andy也在律師的陪同下，以「證人」身分帶著厚厚一疊資料前往調查局北機站協助釐清。

第5至10名分別為，The DoDo Men嘟嘟人、見習網美小吳、壹加壹、異色檔案、蔡阿嘎，以及陪沈團。11名以後的榜單為，X調查、阿滴英文、綜口味娛樂、微疼、霸軒與小美 Baxuan & Mei、Dcard Video、布萊克薛薛、HahaTai哈哈台，其中擁有665萬人訂閱的老高與小茉則排在19名，還有康康嘴機車、林嘉凌薔薔Maze、三個麻瓜、普通女子孫女，以及進藤喜彥Yoziness。

榜單曝光後，引來Threads網友們熱烈討論，「我其實很驚訝好味小姐居然不是百萬訂閱」、「真的是愛爆了！一生好味粉啊」、「少數幾個是聽過但根本沒看，其餘超過三分之二是連聽都沒聽過」、「進藤喜彥，質感代表準時收看」、「三個麻瓜是我的第一名」、「超喜歡綜口味娛樂，每次超愛看『請罵醒我』的環節，還有綜口味開陰間，小賴的鬼故事都超恐怖的」、「好味居然還不是百萬YTR，這才是個謎吧，好味一生推」、「酷的影片很用心，涼山系列跟高中生系列都很好看」。

▼HOOK頻道有163萬人訂閱。（圖／翻攝自Facebook／HOOK）



▼Andy指控張家至今不給看帳冊。（圖／記者黃國霖攝）

