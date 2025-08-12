農曆年假9天「日本機票2萬↑」　過來人教1招：來回1萬3搞定

▲原PO想趁春節假期出國。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

根據行政院人事總處公布的明年度115年行事曆，2月份的年假有9天，不少民眾已經開始規劃出國旅遊，就有網友指出，原本打算春節期間前往日本旅遊，但發現來回機票超過2萬元，加上預期人潮眾多，遲遲無法下決定，並詢問其他適合9天假期的旅遊國家，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，原本鎖定日本當作年假的旅遊目的地，但查詢機票後發現，價格普遍落在2萬多元，讓他遲遲下不了手，加上預期日本過年人潮眾多，讓他興趣大減。

網友透露，曾考慮過澳洲，但整體花費對他來說仍偏高，「想問各位有推薦9天比較適合去的國家嗎？」希望能找到適合9天假期的旅遊國家，並且春節期間店家仍正常營業，不會因節慶而影響行程，無論是跟團或自由行，都樂於接受。

貼文曝光，網友認為年假期間費用貴很正常，「過年連在台灣遊玩和住宿也都貴」、「今年過年我去香港，人潮很可怕，也很貴」、「日本過年2萬蠻划算，我買明年過年3萬多一人」。有網友分享經驗，「我去年過年也去日本，建議你可以先訂住宿（可取消的），再慢慢看機票，我高雄大阪買13000元。」

也有網友建議，現在看過年機票已經太晚了，可以考慮清明連假，「早點買唯一解，新航去歐洲維持很久的三萬」、「我兩個三個月前看就很貴了，現在看更慢了」、「紐約？一個人蠻合適的，而且九天真的可以玩蠻爽的」、「去過一次雪梨之後蠻喜歡澳洲的，如果喜歡更大自然的話，可以去紐西蘭」。

如何買到便宜機票？旅遊達人「老田鬧著玩粉絲團」曾分享3招，趁航空公司促銷入手、善用機票搜尋引擎、選擇紅眼航班或二線城市。不過需要注意的是，機票可能不含託運行李，以及當地的季節可能不適合旅遊，例如想去菲律賓宿霧玩，但菲律賓在夏天也是颱風好發季節。