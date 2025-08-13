　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警

▲▼楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風今天下午1時許已登陸台東，這段時間花東風雨最強，嘉義以南及澎湖也逐漸轉強。中央氣象署預估，颱風將於傍晚5時前後從台南出海，晚間減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海陸警。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午2時在高雄的東北東方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

▲▼楊柳颱風登陸。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風登陸。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，楊柳颱風中心已於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，截至今天下午2時屏東縣大漢山雨量已有300毫米、花蓮縣豐南294毫米、台東縣池上289.5毫米；蘭嶼、綠島已有17級以上強陣風，台東也有12級，成功、新北、東吉島11級。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風今天下午1時許已登陸台東太麻里，下午2時通過南邊山區，這段時間花東風雨最強，嘉義以南及澎湖地區也逐漸轉強，預計傍晚5時前後從台南出海，接著減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海上及陸上警報。

劉宇其表示，目前颱風位於高雄東北方50公里，預估傍晚5時前後從台南進入海峽南部，入夜後接近澎湖，再往金門南方前進。

他指出，楊柳颱風登陸後，嘉義以南及澎湖風雨逐漸增強，晚間暴風圈也會涵蓋到金門地區。目前台東沿岸已出現14至15級強陣風，通過中央山脈過程中，南部沿岸也有9至11級陣風，澎湖西嶼也有13級；北部受地形影響，新北、新屋也都有10至11級，下午至傍晚風力將再加大。

降雨方面，他表示，目前花蓮、台東地區及南部山區雨量累積已經超過200毫米，屏東山區、恆春有短延時強降雨或大豪雨，預計在下午至晚間達到最強；嘉義以南、澎湖易有豪雨等級降雨，晚間整體降雨趨緩，但澎湖、金門預計持續到明天清晨。明天清晨各地仍有短暫陣雨，白天東半部及基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／高雄又有路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

即／高雄又有路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

楊柳颱風來勢洶洶，狹帶強風豪雨籠罩南臺灣。高雄今（13）日午後陸續傳出災害搶救事故，先是鳳山區有一對母女遭倒塌樹木砸中送醫，下午1點46分警消再度獲報，前金區中華三路也有樹木倒塌，一名43歲女騎士騎乘機車經過，也不慎遭砸中，救護人員到場檢視傷勢，女子表示有肢體擦傷，不過不願就醫。

即／楊柳來襲！南投水里鄉2校下午停班停課

即／楊柳來襲！南投水里鄉2校下午停班停課

即／高雄路樹倒塌　母女騎車遭砸中

即／高雄路樹倒塌　母女騎車遭砸中

桃園機場側風太強「已8航班轉降」　南北觀景台同步關閉

桃園機場側風太強「已8航班轉降」　南北觀景台同步關閉

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

