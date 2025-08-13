公投無民調禁制　中選會：但投票當天不得藉公投民調挾帶罷免宣傳

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免第二波落在8月23日，同日也將舉行核三延役公投。針對民調規範，中選會今（13日）說明，公職選罷法、公投法對民調的規定略有不同，此次公投日仍有部分選區同時辦理區域立委罷免投票，公投法規定雖有相關寬解，但投票日當天不得藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動。換言之，也就是只要公投民調完全不牽扯到罷免案就可以發布。

針對民調部分，中選會今日表示，公職選罷法、公投法對民調規定略有不同。《公職人員選罷法》第53條規定，民調禁制期間內，政黨及任何人依法均不能有發布、轉載或評論民調等行為；罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳活動，或是藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動。亦即，罷免投票日當天，依法仍禁止各式競助選活動，此為公職選罷法第56條所明定。

至於《公投法》部分，中選會說，對於公投民調雖予以寬解，並無類如公職選罷法之明確規制與限制，但如前所述，公投與罷免併同辦理時，則投票日當天仍不得藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動，則屬公職選罷法與公投法競合適用之必然，也供參悉。

中選會說，整體而言，此次8月23日公投日仍有部分選區同時辦理區域立委罷免投票，公投法規定雖有相關寬解，但投票日當天如果挾帶罷免宣傳活動或有其他競助選行為，則仍受公職選罷法規制；屆時，8月23日倘有檢舉案件時，則具體個案是否該當於公職選罷法規定之違反，涉及個案審認部分，23個選務機關（1個中選會、22個縣市選委會）仍會依法定程序進行調查及處理。