菜市場銅板美食藏「致富密碼」！他靠「1款小吃」擁10棟房產實力

▲台灣「隱形富豪」可不只高科技業，還包括藏在菜市場的攤販。（示意圖，取自免費圖庫pxher）

圖文／鏡週刊

提到菜市場，許多人腦中浮現的可能是跟攤販殺價的場景，或者可以買到高CP值的小吃。但讓人意想不到的是，這些小吃攤販其實藏著不少「隱藏富豪」，別小看平凡的地瓜球攤位，有攤販一個月就能賺進10萬元，甚至還有人光靠賣水煎包賺進買房基金，成功置產。

根據《中視新聞》報導，菜市場許多看似不起眼的銅板美食攤販，其實是深藏不露的隱形富豪。他們沒有華麗的店面，只有簡單的攤位，透過銅板美食默默累積驚人財富。有賣車輪餅的老闆坦言，月收入基本就有7萬元，旺季時更能突破10萬元。廣受歡迎的地瓜球，也為攤販帶來每月10萬元的收入。另外，有名粉圓攤老闆憑藉數十年勤懇經營，默默賺進2棟房產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有地瓜球攤販坦言，每個月靠賣地瓜球可賺到10萬元。（示意圖，鏡週刊資料照）

市場致富神話持續上演，有位經營50年的肉圓攤老闆累積的資產足以買下10棟房子，由於家業太過成功，他的兒女寧願放棄一般工作，只想著要回來接手這個金雞母，傳承家族事業當「第二代老闆」；更有人靠著賣水煎包賺進上億元。

菜市場小吃攤為何能成為「隱形富豪」的搖籃？關鍵就在於「薄利多銷」。儘管要負擔租金與水電費，但因為大多數攤販不用開發票，成本扣除後，實際賺到的利潤其實非常可觀。從消費者的角度來看，小吃提供一種小確幸，當每天的便當吃到膩時，這些10元、20元就能輕鬆入手的點心對消費者來說沒什麼購買壓力，就能輕鬆花錢滿足口腹之慾。



更多鏡週刊報導

美前海豹部隊員挑戰夜市射氣球「專業不藏了」 網一看笑歪：想過老闆心情？

他點蚵仔煎驚見漲價變80元 網曝更扯的品項

營養師曝夜市美食熱量排行榜 第一名吃完得走4小時減肥

夜市「告敏晨」招牌賣什麼？ 網友會心一笑：只有台灣人看得懂

夜市一袋小菜120元讓她喊「窮人不配逛」 網：現在沒有便宜的東西