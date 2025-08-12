剛慶祝父親節…嬤載孫被貨車撞死　兒淚崩「才要帶她遊山玩水」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市昨（11）日下午發生一起嚴重死亡車禍！65歲王姓阿嬤騎機車載14歲外孫，返校練習拳擊時，行經萬年路三段與三民街口時，遭對向疾駛而來的小貨車猛烈撞擊，祖孫兩人當場噴飛，阿嬤連人帶車被捲入車底，傷重不治；14歲孫子則遭車輪輾過，四肢多處擦挫傷送醫，家人悲痛萬分。

據悉，該名阿嬤昨天才帶外孫去看醫生，事發時正準備載孫子返校練習拳擊，未料途中遭遇橫禍。全家前天（9日）才開心慶祝父親節，今年夫妻倆剛結束工廠經營，正準備退休帶母親四處遊玩，卻因這場車禍天人永隔，令全家人難以接受，崩潰痛哭。

▲阿嬤騎機車載孫子左轉遭對向貨車猛烈撞擊釀1死1傷。（圖／民眾提供）

左事故發生於11日下午2時許，陳姓阿嬤騎機車載孫子準備左轉時，遭直行的小貨車高速撞上，強大撞擊力導致祖孫兩人當場噴飛，阿嬤與機車卡在貨車底部，孫子則被車輪輾過，畫面怵目驚心。

消防局獲報後迅速趕抵現場，利用氣動式頂舉袋及油壓器材將貨車撐高，緊急將受困的阿嬤救出。然而，阿嬤因傷勢過重，全身多處骨折、腹部嚴重瘀血，臉部也有大面積撕裂傷，當場失去生命跡象，經救護人員實施CPR搶救後，緊急送往員榮醫院，仍宣告不治。

▲阿嬤騎機車載孫子左轉遭對向貨車猛烈撞擊釀1死1傷。（圖／民眾提供）

後座的14歲賴姓少年雖意識清醒，但臉部血腫、四肢擦挫傷，經初步包紮後送往員基醫院治療。貨車駕駛及副駕駛並未受傷，現場拒絕送醫。

警方初步研判，事故可能與轉彎車未禮讓直行車，或是貨車車速過快有關，確切肇事責任仍待釐清。員林分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，轉彎車輛務必確認對向來車，避免類似悲劇再度發生。

▲阿嬤騎機車載孫子左轉遭對向貨車猛烈撞擊釀1死1傷。（圖／民眾提供）