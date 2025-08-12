直擊「行走炸彈」上路！高雄74歲婦逆向開300米　用路人傻眼

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區九如四路今天（12日）中午上演離譜一幕，一名74歲傅姓婦人開著轎車，從北往南的來車道直接「逆向」直衝，短短300公尺內，迎面而來的汽機車全被逼得急閃貼邊，場面驚險宛如亡命賽道，還好經過的巡邏警網發現她，直接將她攔下，避免造成其他用路人危險。

▲傅姓女子逆向開在九如四路上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過監視器畫面顯示，當時九如四路車流穩定，一輛轎車卻迎頭駛來。第一輛車見狀，等逆向車開過後方打方向燈靠向路邊，車尾微微甩出；多輛機車騎士也都對這輛車行注目禮。短短幾秒，整條車道全像被這輛逆向車「推著走」，經過的人全都看傻了眼。

▲記者獨家直擊婦人被攔獲的當下情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員警要求傅姓女子把車開到路邊，保護其他用路人安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

還好巡邏員警見狀迅速調頭加速攔截，兩車迎面逼近時，距離僅剩數公尺，情況一度緊張到讓人屏息。《東森新媒體ETtoday》記者獨家直擊整個畫面，傅女被攔下後，自稱第一次來要找女兒，因不熟路況才逆向誤闖，但不知道她是嚇傻還是怎麼樣，被詢問時整個人「停頓」、甚至「放空」，員警得要多問好幾次才能獲得答案。

警方確認婦人持有合格駕照，當場依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」舉發，最高可處新台幣1,800元罰鍰，最後是聯絡其女兒到場將人車帶回，才結束了這起驚魂。

▲員警彎腰詢問傅姓女子如何聯絡女兒 。（圖／記者吳奕靖攝）